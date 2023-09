Huawei chystá globální premiéru řady Mate 60 s 5G modemy. Američtí senátoři požadují tvrdší sankce

Huawei v Číně koncem srpna „v tichosti“ oznámilo řadu telefonů Mate 60, u které se značka pochlubila podporou 5G sítí. Ty však má Huawei zakázáno využívat, protože v drtivé většině případů za nimi stojí americké technologie. Huawei v rámci premiéry nových telefonů vynechalo označení použitého 5G čipsetu, ovšem rozborky telefonu ukázaly, že se jedná o čipset Kirin 9000S, který vyrábí čínská firma SMIC 7nm technologií.

Na jednu stranu se tedy Huawei podařilo obejít americké sankce, na straně druhou to vzbudilo otázky, jak je možné, že čínská firma v tak rychlém čase získala potřebné know-how pro výrobu 5G modemů. Pomiňme fakt, že od roku 2020 je na tzv. Entity listu i SMIC, který taktéž nemůže mít přístup k zámořským technologiím. V USA se zvedla velká vlna nevole, protože podle vyjádření politiků, odborníků a expertů jednotlivých ministerstev jsou „americké technologie v dodavatelském řetězci všudypřítomné, a to naznačuje, že mohlo dojít k narušení pravidel pro kontrolu amerického exportu“.



V rámci otevřeného dopisu odborníci doporučují zavést proti Huawei tvrdší sankce a zakázat firmě SMIC dovážet čipy do USA. Podle dopisu by mělo dojít ke zneplatnění všech stávajících licencí a měly by být vydány nové. Současně dokonce navrhuje trestní stíhání proti vedoucím činitelnům SMIC a Huawei.

Čínská mobilní značka měla v rámci omezeného licenčního programu u loňských modelů k dispozici Snapdragon 8+ Gen 1, a to jen s LTE modemem. Letošní přechod na čipsety vyrobené v Číně jsou podle mnohých důkazem toho, že se chce Huawei vrátit zpět na globální trhy. Ještě před vypuknutím kauzy Huawei držela značka na celém světě téměř 20% marketshare, v Číně to bylo dokonce 42 procent. Nyní je na domovském trhu pod deseti a globálně pod třemi procenty.

Podle zdroje se schyluje k velkému návratu Huawei na původní pozice. V lednu značka zvýšila očekávaný objem vyrobených telefonů z 30 na 38 milionů, 20 milionů už se dostalo ke koncovým zákazníkům, zbytek má „dotáhnout“ řada Mate 60. Její globální premiéra je v plánu na 25. září, kdy by Huawei mohlo potvrdil opětovnou expanzi do světa. S 5G telefony a operačním systémem Harmony OS 4, jenže tím by mohla narazit u konzervativních uživatelů, kteří využívají služby a aplikace od Googu.

