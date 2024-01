Huawei dá úplné sbohem Googlu. Příští verze HarmonyOS už nespustí žádné aplikace napsané pro Android

Operační systém HarmonyOS se v roce 2019 přesunul z oblasti teoretické roviny do podoby systému, který je pro Huawei jedinou možností, jak zůstat v kontaktu se zbytkem světa. Čínská značka si přitom až dosud „pomáhala“ tím, že v systému umožnila v rámci zpětné kompatibility spouštět aplikace a hry původně napsané pro Android. S letošní připravovanou verzí HarmonyOS Next tomu však bude konec.



Současná verze HarmonyOS 3 má stále poměrně hodně blízko Androidu. Jak vizuálním zpracováním, tak i možností spouštět aplikace napsané pro Androidu. U letošní verze systému za tím však Huawei udělá tlustou čáru

V nové verzi systému chce Huawei zpřetrhat všechny vazby na jiné operační a externí systémy, uživatelé v HarmonyOS spustí jen ty aplikace, které pro něj byly přímo naprogramovány. A nasvědčuje tomu i zveřejnění vývojářské verze systému, která předchází vydání komerčně dostupné verze zhruba o půl roku. Celkově už vývoj systému vstoupil do tzv. druhé fáze, finální verze se má do smarpthonů značky dostat nejdříve koncem letošního roku.

Bez aplikací to však nepůjde, a tak na ně Huawei upíná absolutní prioritu. Více než 200 partnerů už začalo s vývojem nativních aplikací, aby splnilo vytyčený cíl. Tedy aby se do aplikačního obchodu této platformy dostalo alespoň pět tisíc nativních aplikací. Cílem Huawei je meta 500 tisíc nativních aplikací, což je cíl, jehož splnění potrvá zřejmě hodně dlouho. A to i přesto, že Huawei stimuluje vývoj aplikací, jak jen může. Podle zdroje vzdělává každý měsíc více než 100 tisíc vývojářů, aby tím podnítil a rozběhl softwarový vývoj s partnery a dalšími společnostmi.

Letošním cílem je 5 tisíc nativních aplikací

Stávající verze HarmonyOS běží na 800 milionech smartphonů, a to převážně v Číně. Na tomto trhu i u Androidů tradičně chybí námi běžně používané aplikace od Googlu, a tak byl pro uživatele přechod na nový operační systém prakticky bezproblémový. Zpřetrhané vazby na Android však znamenají, že uživatelé ve zbytku světa mohou u této platformy postrádat některé důležité aplikace, které jsou v současné době k dispozici jen na mainstreamových systémech Android a iOS. A instalace Android verzí aplikací už nebude možná.

Zatím však není jasné, zda nová verze HarmonyOS pronikne jen do Číny a nebo udělá Huawei tlustou čáru i za nadstavbou EMUI. Tu používá ve zbytek světa, přičemž pod ní vždy běží starší verze AOSP Androidu, než je ta nejaktuálnější. Nenastal tedy skutečně čas na to, aby Huawei přineslo vlastní systém i do zbytku světa a počkalo na to, co na něj budou říkat uživatelé? Už jen s ohledem na aktuálnost a bezpečnostní záplaty tahá často EMUI za kratší konec...

Představení operačního systému HarmonyOS Next:

Zdroj: SCMP, Reuters, Ithome