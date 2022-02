Huawei fušuje do kosmetiky. Jeho fotomobily mají pomocí analýzy kůže poznat vyrážku či zvětšené póry

Nedávno jste u nás v Týdnu Živě mohli vidět nový skládací telefon Huawei P50 Pocket a jeho vychytávku v podobě snímání obličeje pro kontrolu správného namazání opalovacím krémem. Princip zde byl jednoduchý. Osvítit obličej fialovým paprskem z LED diody a snímat množství odlesků kamerou. Kvalita namazání pak byla reprezentována na displeji fialovou mapou.

Nyní to vypadá, že Huawei chce se senzory pro skenování kůže zajít ještě dál. Podalo si totiž několik patentů zahrnující analýzu obličeje a kůže, na základě kterých bude schopno uživatelů dávat další rady. V jednom z nich firma popisuje systém tří kamer, který je schopna zachytit 3D model obličeje, podle kterého bude možná data získávat. Patenty do možné podoby vizualizovali grafici z LetsGoDigital.

Máte vyrážku či rozšířené póry? Telefon poradí

Senzory můžou najít využití jak v tradiční, tak zejména skládací konstrukci. Tam by totiž trojice fotoaparátů mohla být doplněna rovnou i vnějším displejem, na kterém by uživatel při skenování rovnou viděl i jeho vyhodnocení. Ostatně podobně vnějšího displeje využívá již zmíněná funkce rozpoznání správného namazání opalovacím krémem, kde je také využíván vnější menší displej.

Huawei v patentech mluví také o funkci chytrého zrcátka. Funkce zrcátko je v telefonech značky již několik let, zde by ale integrace s tímto 3D snímáním dávala smysl. Uživatel nebo respektive spíše uživatelka by se podívala na telefon a hned by dostala přehled informací o pórech, akné, barevných skvrnách či černých tečkách na pokožce. Telefon by rozpoznal i rudé skvrny či barvu očí.

Díky tomu by pak mohla uživatelka od telefonu dostávat rady, jak se o pleť starat, nebo co dělat, aby vypadala lépe. Na přání si bude moci uživatelka nechat zaslat e-mailem i podrobnější analýzu, kde se dozví více informací. Zmíněné patenty jsou již z léta loňského roku. Funkce z telefonu P50 Pocket, tak mohla být pouze prvním krokem k tomu tyto patenty zrealizovat.

