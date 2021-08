Huawei má patent na smartphone bez tlačítek. Nahradí je displej na bocích

Huawei si nechalo patentovat koncept telefonu se zahnutým displejem z hlavní strany až na oba boky. Firma koncept nazývá jako tzv. „Arc display”. Ve výsledku nejde o nic přelomového, pouze efektně kombinuje technologie, které společnost už někdy v minulosti ukázala.

S ohebným displejem zahnutým i do dalších stran má velké zkušenosti z řady Mate X. Zde by však nešlo o skládací konstrukci, pouze ohnutý displej, který by na bocích kromě zobrazení notifikací, stavu baterie a dalších praktických systémových informací suploval i chybějící tlačítka. To už si minimálně v podobě softwarové regulace hlasitosti firma vyzkoušela před lety u modelu Mate 30 Pro.

Tentokrát by však kromě volume displej nabízel i softwarové tlačítka pro zapnutí/vypnutá zařízení, ale mohl by suplovat i postranní tlačítka podobná triggerům, jaké známe například z herních telefonů. Patent mluví i o displeji citlivém na sílu dotyku, což je funkce, kterou pod názvem Force Touch zkoušel Huawei před lety u modelu Mate S. Chybět nemá ani čelní kamerka v displeji.

Patentové návrhy do vizuální podoby zpracoval server LetsGoDigital ve spolupráci s grafikem TechnizoConcept. Na renderech ukázali, jak by koncept takového telefonu mohl vypadat. Patenty se bohužel týkaly pouze displeje a čelní strany telefonu, takže u grafiky zad se autoři inspirovali aktuálním modelem P50. Přesto jde o velmi zajímavý až futuristický pohled, jak by běžné smartphony mohly v budoucnu vypadat.

Displej na bocích má i Huawei Mate X2: