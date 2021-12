Huawei má vlastní automobil. Aito M5 je plné mobilních technologií a pohání jej HarmonyOS

Huawei nejsou jen smartphony a chytrá elektronika. Společnost na předvánoční konferenci představila svůj vlastní automobil Aito M5. Firma na ní opět spolupracovala s kalifornskou automobilkou Seres, do jejichž vozů v minulosti dodávala komponenty. Nyní jde ale o vůz plně v režii Huawei, což znamená trochu jiný přístup k autům, než mají ostatní automobilky.

Ačkoliv o automobilech na Mobilmanii běžně nepíšeme, tentokrát je vůz zajímavý právě z mobilního hlediska. Sám šéf Hauwei, Richard Yu, prohlásil, že jde spíše o chytré zařízení na čtyřech kolech, než o obyčejné auto. Na jeho designu a návrhu se prý podíleli i designéři telefonů a odborníci na uživatelský zážitek. I proto interiéru dominuje velký 15,6“ HDR displej s 2K rozlišením sloužící k ovládání vozidla, od něhož jsou po obvodu až ke dveřím rozmístěny pásy LED diod s RGB podsvícením obstarávající „náladové“ ambientní osvětlení.

Plné mobilních technologií

Samotný automobil pohání operační systém Harmony OS, který kromě známého prostředí přináší i úzké propojení s dalšími produkty firmy skrze Huawei účet. Nechybí ani podpora pro odemykání hodinkami Huawei Watch skrze NFC nebo jeho ovládání přes Bluetooth. Chybět nesmí ani hlasový asistent či 3D skenování obličeje. Zajímavostí je, že se vůbec poprvé v automobilu objevuje navigace a mapy Petal Maps, které Huawei využívá u svých mobilních zařízení.

Celý vůz je pak vybaven audio systémem Huawei Sound, poskytující prostorový zvuk 7.1 díky repráčkům umístěným po obvodu vozu a jedním přímo v opěrce sedadla řidiče. Palubní deska je vybavena porty USB-C a USB-A s podporou rychlého dobíjení Huawei SuperCharge s výkonem 66 Wattů. V sedadlech řidiče i spolujezdce je pak skrytý slot pro uložení nabíjecích kabelů. Vedle řadicí páky je pak podložka pro 40W bezdrátové dobíjení.

Mobilními technologiemi je protkaná i domácí nabíjecí stanice k automobilu. Ta je vybavena 4G konektivitou a Bluetooth pro rozpoznání vašeho automobilu. Tato bezdrátová technologie zajistí, aby vaši venkovní dobíjecí stanici u domu nevyužívala cizí vozidla. Stanice nabízí nabíjecí výkon až 7 kW, což znamená, že za 45 minut dokáže vůz nabít z 20 na 80 %.

Přestože Huawei srovnává Aito s Teslou, ve skutečnosti je zde hodně odlišností. Například to, že nejde o elektromobil, ale o hybrid využívající elektřinu i benzín. Auto má tedy proti Tesle o něco pomalejší zrychlení (z nuly na sto za 4,4 sekundy) a chlubit se může výkonem až 365 kW (675 Nm). Hlavní výhodou však má být dojezd. Zatímco Tesla Y se chlubí 78kWh baterií, Huawei díky hybridnímu pohonu dokáže s plnou nádrží a baterií dosáhnout ekvivalentu ve výši 213 kWh. V praxi to znamená až 2x delší dojezd, cca 1242 km, respektive 1102 km u varianty s pohonem 4x4.

Vůz má splňovat 2. stupeň autonomie, což znamená i základní systémy pro asistenci řízení. Aito M5 je již nyní k objednání v Číně, a to za cenu od 250 tisíc juanů, tedy cca 1,1 milionu korun. První zájemci by se jej mohli dočkat již v polovině února. Vzhledem k silnému napojení na ekosystém Huawei asi nelze předpokládat, že by se hybrid podíval i do Evropy, ale určitě bude zajímavé sledovat, jak se společnosti v tomto odvětví bude dařit.

Huawei Aito M5: