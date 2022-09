Huawei Mate 50 Pro odhalen v Číně. Decentní design, návrat výřezu a stále chybějící 5G

Huawei, ačkoli s handicapem zakázaného 5G, stále nevzdává svůj boj o co možná nejlepší vlajkový smartphone na trhu. Zcela novou krví je v tomto směru dnes uvedený Huawei Mate 50 Pro a jeho variace. Premiéru si zařízení odbyla tradičně nejprve na domovském čínském trhu, některé modely by později, snad na předvánoční trh, mohly dorazit později.

Prémiově vyhlížející zařízení přichází ve dvou materiálových variantách – se skleněnými zády (černá, stříbrná, fialová) a s koženkovým zadním krytem (černá, oranžová). Dodržen byl i známý „rukopis“ posledních několika generací řady Mate s velkým kruhovým modulem fotoaparátu, do kterého výrobce soustředil tři objektivy, laserový autofokus a další senzory. Na přední displejovou stranu se vrací kolébkovitý výřez s reproduktorem.

Zařízení patří mezi ty větší s hmotností 210 gramů, tloušťkou 8,5 mm a velikostí úhlopříčky displeje 6,7 palce. Okraje panelu jsou mírně zakřiveny, v příplatkové verzi (u koženkových variant) Huawei použil speciální odolné krycí sklo Kunlun certifikované švýcarskou autoritou SGS. Displej je typu AMOLED se 120Hz obnovovací frekvencí a atypickým rozlišením 2 616 × 1 212 bodů. Samotné zařízení je pak odolné vůči vodě a prachu podle stupně krytí IP68.

Pokrok ve fotoaparátu i bez Leicy

A teď k bolavé patě telefonu. Ačkoli běží na nejvýkonnějším čipsetu Snapdragon 8+ Gen 1, chybí mu 5G konektivita, která je uzamknutá z důvodů přetrvávajících amerických sankcí na čínského výrobce. Prodávat se budou dvě paměťové varianty (8 + 256 a 8 + 512 GB) s tím, že vnitřní úložiště lze rozšířit i pomocí vlastních paměťových karet Huawei NM Card.



Tyto tři barevné varianty Huawei Mate 50 Pro by se mohly do budoucna dostat i do Evropy

Huawei se sice rozešlo s Leicou jako svým letitým partnerem pro návrh fotoaparátů v mobilech, to ale neznamená, že by ustrnulo ve vývoji. Na novém Mate 50 Pro představuje vlastní novou fotodivizi Xmage a první plody její práce – 50Mpx fotoaparát s variabilní clonou v deseti krocích od f1.4 do f4 včetně optické stabilizace, což je zároveň primární fotoaparát celého mobilu. Další objektiv je 13Mpx širokáč a nechybí ani opticky stabilizovaný teleobjektiv na senzoru s rozlišením 64 Mpx. Přední kamera vystačí s rozlišením 13 Mpx a těží z přítomnosti 3D senzoru pro snímání hloubky ostrosti.

Po stránce nabíjení a baterie se překvapivě Huawei nepouštěl do žádných pokusů o rekordní hodnoty a použil článek s kapacitou 4 700 mAh se schopností rychlého 66W kabelového a 50W bezdrátového dobíjení. I přes to, že nejde o současná technologická maxima, stále je to víc, než nabízí většina vlajkových modelů konkurence.



Prémiová verze Huawei Mate 50 RS byla připravena ve spolupráci se studiem Porsche Design

Že se s uvedením telefonu výhledově počítá také na globálním trhu, svědčí použitá platforma EMUI 13 nad Androidem AOSP. Čínská verze telefonů běží na systému Harmony OS 3. Ceny po přepočtu začínají na 30 tisících korun. V Číně vedle toho také budou existovat odvozené verze smartphonů Huawei Mate 50E, Mate 50 a Mate 50 RS Porsche Design.