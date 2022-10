Huawei Mate 50 Pro zkusí navázat na fotografický um předchůdce. S touto cenou to ale bude mít těžké

Bez ohledu na handicapy vyplývající z amerických sankcí, platily vlajkové smartphony Huawei vždy za vynikající fotomobily. V prestižním žebříčku Dxomark dosud v první desítce těch úplně nejlepších figurují rovnou tři zástupci (Huawei P50 Pro, Mate 40 Pro+ a Mate 40 Pro). Pod všemi je ještě podepsaná Leica.



V Evropě se Mate 50 Pro bude prodávat ve třech barvách. Nejvýraznější oranžová s koženkovými zády ale na český trh nedorazí

U nové generace Huawei Mate 50 Pro se mění i toto už téměř zažité paradigma. Leica už se nerovná Huawei. Němci podepsali spolupráci s jinými mobilními výrobci, nejviditelnější je partnerství se Xiaomi. A tak si i v této oblasti musí Huawei nějak poradit. Vzniká vlastní fotografická divize Xmage, která se má postarat o to, aby fotky z nadcházejících modelů byly alespoň tak dobré jako za dob Leicy, anebo ideálně ještě lepší.

První ostrou zkouškou bude model Huawei Mate 50 Pro, který se v těchto dnech dostává do (před)prodeje na českém trhu. Je to špičkově vybavené zařízení na úrovni vlajkových lodí, ovšem nese s sebou svá „ale“. Kvůli sankcím nesmí používat služby Googlu (místo toho má vlastní HMS – Huawei Mobile Services) a ačkoli běží na nejvýkonnějším čipsetu současnosti, Snapdragonu 8+ Gen 1, na integrovaném modemu má zakázanou 5G konektivitu.

Huawei už mnohokrát dalo najevo, že se těmito „klacky naházenými pod nohy“ nenechá odradit a mobily nikdy nepřestane vyrábět. A že je rozhodně kvůli tomu nebude ani cenově podsekávat. Což je i případ Huawei Mate 50 Pro. V Česku je v prodeji jediná paměťová varianta 8 + 256 GB, černá a později i stříbrná barva, za 32 000 Kč. V rámci předobjednávek do konce října jsou sice v ceně chytré hodinky Huawei Watch GT 3 Active 46mm v hodnotě 4 500 Kč, ale i tak je to hodně.

Fotoaparát s proměnlivou clonou

Výrobce bude chtít tuto cenovku „ospravedlnit“ klasicky kvalitním továrním zpracováním, odolností IP68, dále výborným displejem OLED displejem, ale zejména zadním trojitým fotoaparátem Xmage. Ten jako hlavní inovaci na primárním 50Mpx opticky stabilizovaném snímači obsahuje čočku s desetikrokovou clonou (od f1.4 do f4.0). Na automat si foťák sám zvolí clonu nejvhodnější pro snímek v daném prostředí, v samostatném režimu Clona (nebo v kompletně manuálním Pro) si může uživatel clonové číslo sám vybrat.

Jaké jsou výsledné snímky pořízené novým fotoaparátem Xmage, a zda jde o posun proti modelům s Leicou, zjistíme až při testování. Zde je několik snímků z telefonu, který ještě neměl finální software.

Huawei Mate 50 Pro je navzdory všem překážkám, které Huawei musí dlouhodobě překonávat, špičkový pokročilý smartphone s prakticky nejlepší současnou výbavou – chybí jen 5G, ale to by minimálně pro tuzemské uživatele nemuselo být tak zásadní omezení. Horší je to ovšem s cenou, kterou výrobce opravdu vyšponoval hodně vysoko a vzhledem k tomu, že za stejnou částku lze v současnosti koupit například Samsung Galaxy S22 Ultra, nebo jen o půldruhého tisíce dráž nový Apple iPhone 14 Pro, nebude to mít Mate 50 Pro na trhu vůbec snadné.