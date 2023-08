Huawei Mate 60 Pro. Tři průstřely, tři povrchy, tři foťáky a utajený procesor

Huawei bez větších fanfár představil svůj nový vlajkový smartphone Huawei Mate 60 Pro. Novinka je určena zatím pouze pro čínský trh a není v tuto chvíli jisté, zda a kdy se objeví na globálním trhu. Jde opět o špičkové zařízení v čele s propracovaným fotoaparátem a zajímavým designem.

Poznávacím znamením přední strany je trojitý průstřel v displeji, který slouží pro 13Mpx selfie kameru a 3D hloubkový senzor pro odemykání obličejem. Zádová strana je zase charakteristická dvojím materiálem rozděleným elegantním obloukem ve spodní části zad. Jde vždy o kombinaci kovu a podle barvy pak skla, nebo koženky. Pro čínský trh budou v nabídce celkem čtyři barvy: zelená, fialová, bílá a černá.

Mate 60 Pro používá 6,8palcový AMOLED displej s adaptivní obnovovací frekvencí 1 až 120 Hz. Typ procesoru překvapivě výrobce neudává, šušká se ale, že telefon běží na vlastním koncernovém čipsetu Kirin 9000S, což by telefonu mohlo poskytnout i 5G konektivitu. Výkonnostně se má jednat o čipset na úrovni zhruba dva roky starých nejvyšších Snapdragonů.

Satelitní komunikace a rychlé reverzní dobíjení

Kvůli známým restrikcím to zároveň znamená, že globální uvedení modelu Mate 60 Pro v této specifikaci je prakticky vyloučené. Buď by pro Huawei muselo padnout embargo na používání 5G, nebo by muselo dojít k výměně za Snapdragon zamknutý na 4G. K dispozici je 12 + 256 GB paměti, úložiště ale může mít i 1 TB. K tomu telefon podporuje vlastní paměťové karty typu NM Card.

Zadní fotoaparát je trojitý typu XMAGE s 50Mpx primárním snímačem a objektivem s proměnlivou clonou (f1.4 až f4.0). Další je 12Mpx širokoúhlá kamera (f2.2) a 48Mpx senzor s teleobjektivem (f3.0) a optickou stabilizací, který díky autofokusu poslouží i pro fotografování makro snímků.

Telefon se chlubí satelitní konektivitou, ale tato služba je zatím u všech telefonů Huawei exkluzivitou pouze pro čínský trh. Vestavěná baterie s kapacitou 5000 mAh podporuje rychlé kabelové dobíjení 88 W, rychlé bezdrátové dobíjení 50 W a dokonce rychlé bezdrátové reverzní dobíjení 20 W. Na čínském trhu telefon poběží na systému Harmony OS 4.0.