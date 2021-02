Huawei Mate X2 je nejlepší skládačka současnosti. Ale co je jí to platné...

Huawei Mate X2 je nejnovější superphone s ohebnou konstrukcí. Zapomenuta zůstává konstrukce obou minulých generací, kdy displej obaloval telefon zvenčí – teď jej zavřete a ochráníte proti poškození uvnitř. Stejně to má Samsung a vypadá to na nový standard třídy, která by se už letos měla rozšířit o další výrobce.

Huawei se hlasitě chlubí kloubem nové konstrukce, který umožní telefon zavřít s nepostřehnutelnou mezerou mezi oběma částmi. Zajímavý je i klínovitý tvar celého těla – jednak tak lépe poznáte, jak telefon držet, ale také bude působit lehčím a stabilnějším dojmem, těžiště je blíže k dlaním. Zajímavá je i kombinace materiálů – lesklé rámy na fotkách jsou z nerezové oceli, ale uvnitř je použit lehčí karbon.

Vnější displej vypadá jako u konvenčního smartphonu, jen je trochu víc protáhlý. Při úhlopříčce 6,45" má rozlišení 2 700 × 1 160 pixelů, chrání jej tvrzené sklo a i když má dvojitý průstřel, obsahuje jen jednu selfie kameru – vedle je technika pro pokročilý scan obličeje.

Krásný Mate X2 na videu:

Hlavní displej má úhlopříčku 8", ale vzhledem k jinému poměru stran jde o výrazně větší plochu. S rozlišením 2 480 × 2 200 pixelů se blíží čtverci a má o fous menší jemnost než vnější displej. V obou případech jde o OLED panely s obnovovací frekvencí 90 Hz.

Procesor Kirin 9000 s podporou 5G sítí už známe z konvenčního smartphonu Mate 40 Pro a výkonem patří ke špičce. Doplňuje jej 8 GB RAM a baterie o kapacitě 4 400 mAh s rychlým nabíjením o maximálním výkonu 55 W.

Tradiční chloubou telefonů Huawei je fotoaparát, i tentokrát se pod něj podepsala Leica:

hlavní Ultra Vision Camera má 50 MPx, f/1,9 a optickou stabilizaci

širokoúhlá Cine Camera má 16 MPx a světelnost f/2,2

3× zoom objektiv má rozlišení 12 MPx, f/2,4 a optickou stabilizaci

10× SuperZoom má 8 MPx, f/4,4 a také optickou stabilizaci, v kombinaci s digitální magií Huawei slibuje až 100× zoom

A teď bolístky

Prostředí znalý čtenář už ví, ostatním připomenu. Společnost Huawei už téměř dva roky trpí restrikcemi ze strany USA, nemá přístup k americkým technologiím a postupně se dostala do situace, kdy má problém sehnat komponenty pro výrobu svých telefonů. Není známo, kolik kusů Mate X2 zvládne vyrobit, ale i kdybyste se k jednomu z nich dostali, použitelnost v našich končinách omezuje absence Google služeb, podrobněji zde:

…takže uvnitř telefonu běží EMUI 11.0, což je upravený Android 10, ale firma hned na tiskové konferenci oznámila, že hned v dubnu dostane telefon HarmonyOS, tedy operační systém vlastní výroby.

Ani přes popsané komplikace Huawei nesklání hlavu a za Mate X2 chce velké peníze. V domovské Číně startuje prodej 25. února s cenou 17 999 juanů, což je po přepočtu a přidání daně asi 70 tisíc Kč. To byla řeč o 256GB verzi, za dvojnásobnou paměť připlatíte asi 8 tisíc Kč.