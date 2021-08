Huawei Matepad 11 míří do Česka. V akční ceně dostanete stylus i klávesnici

V červenci představený tablet Huawei Matepad 11 míří na český trh. Jedenáctipalcové zařízení s 2K IPS displejem a procesorem Snapdragon 865 míří do vyšší tabletové třídy, v níž se neztratí ani s příslušenstvím v podobě skládací magnetické klávesnice a stylusu M-Pen dodávaným přímo v balení. Cena za komplet činí 10 990 Kč. Předobjednávat lze od 23. srpna na e-shopu Huawei.

Za danou cenu jde o opravdu lákavou nabídku, Huawei se tak snaží částečně kompenzovat nevýhodu, kterou tablet má – nepodporuje služby ani aplikace Googlu. Je to ale pochopitelné, protože zařízení už nepoužívá jako platformu Android (AOSP), ale vlastní operační systém Harmony OS 2.0 se službami HMS (Huawei Mobile Services) a marketem s aplikacemi AppGallery. Jde tedy o definitivní odklon od ekosystému Googlu a Huawei si od teď už půjde zcela vlastní cestou.

120Hz displej a čtveřice reproduktorů

Matepad 11 přináší spoustu hardwarových lákadel. Mezi ty hlavní patří 11palcový IPS 2K displej s obnovovací frekvencí 120 Hz. Vyšší frekvence panelů byly dosud výsadou spíše smartphonů, Huawei tuto funkci dává i do tabletu. Má to hned několik výhod – zobrazení je plynulejší, což se hodí při brouzdání v prohlížeči, sledování videa, hraní her i při práci se stylusem M-Pen.

O výkon tabletu se stará procesor Snapdragon 865, přidává se 6 + 128 GB paměti. Datová konektivita přes mobilní sítě není podporována, vystačit si musíte s Wi-Fi 6. Tablet obsahuje baterii s kapacitou 7 250 mAh, dobíjí se pouze kabelově přes USB-C maximálním příkonem 22,5 W. Obsahuje 4 mikrofony pro internetové a videohovory, a také čtyři reproduktory Harman/Kardon. Zadní fotoaparát přináší 13Mpx rozlišení a objektiv f1.8.

Nová spolupráce tabletu a PC

Systém Harmony OS 2.0 s sebou přináší také vylepšené prostředí EMUI, které na tabletu zahrnuje nový design pracovní plochy. Spodní lišta ukazuje nejčastěji používané aplikace, nové widgety mohou zobrazovat informace v reálném čase a umožňují přístup k určitým funkcím aplikace, aniž by bylo nutné aplikace spouštět. Podporováno je opět multiwindow (rozdělení až na 4 okna), dále dvě plovoucí okna a práce ve více aplikacích současně. Díky multiplikátoru aplikací mohou vybrané aplikace běžet ve dvou nezávislých oknech.

Tablet spolupracuje i s dalšími zařízeními Huawei, u počítačů s nainstalovanou desktopovou aplikací PC Manager 11.1 a novější se funkce rozšiřují ještě výrazněji nad rámec Huawei Share. V nabídce jsou celkem tři režimy: zrcadlový, který umožní promítnout obrazovku počítače na tablet a přeměnit tablet na kreslicí podložku, rozšířený, který rozšíří obrazovku notebooku o displej tabletu, a také spolupracující, který umožní přenášet vybraný obsah (text, obrázky a dokumenty) mezi tabletem s Harmony OS 2 a notebookem s Windows.

Vylepšené příslušenství

Tablet je kompatibilní s perem M-Pen druhé generace, které je vybavené novým hrotem pera potaženým platinou s latencí pouhé 2 ms a podporou 4 096 úrovní tlakové citlivosti. Nový transparentní hrot pera ukazuje vnitřní fungování doteku a má matnou texturu pro lepší zážitek z rukopisu. Spárování a nabíjení pera s tabletem probíhá pomocí magnetu – stačí pero položit na horní hranu tabletu.

Představovací video Huawei Matepad 11:

Dalším příslušenstvím, které můžete dostat k tabletu bezplatně, je skládací klávesnice kombinovaná s pouzdrem. Na tabletu drží opět pomocí magnetů a usnadňuje psaní delších textů. Pokud k tabletu nevyužijete stylus a klávesnici, můžete si v rámci předobjednávek vybrat i druhý dárkový balíček se sluchátky Freebuds 4i a chytrými hodinkami Huawei Watch GT2 Pro za stejnou cenu 10 990 Kč.