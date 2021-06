Huawei motivuje vývojáře. Tvůrci nejlepších aplikací si rozdělí přes 20 milionů

Huawei spouští další ročník soutěže pro vývojáře aplikací na ekosystém Huawei Mobile Services (HMS). Celková výše odměn letošního ročníku soutěže AppsUP je v přepočtu 21 milionů korun. Cílem programu je inspirovat talentované vývojáře z celého světa k vytváření nových aplikací pro platformu Huawei.



Vizuál vývojářské soutěže AppsUP 2021 | Zdroj: Huawei

Soutěžící zapojení do AppsUP se budou podílet na vytváření lokalizovaných aplikací v ekosystému HMS společnosti Huawei. Vypsáno je několik kategorií a do soutěže se mohou zapojit účastníci z regionů Evropa, Tichomoří, Latinská Amerika, Blízký východ & Afrika a Čína. Letošním tématem je „HMS Innovate for All“ (Inovace HMS pro všechny). Kromě finančních odměn získají finalisté také propagaci své aplikace v marketu Huawei AppGallery.

Nejlepší aplikace se objeví i v marketu Huawei AppGallery:

Zájemci se mohou registrovat do soutěže prostřednictvím oficiálních webových stránek od 10. června do 20. srpna. Zaregistrovat se leze buď jako jednotlivec, nebo jako tým až o třech členech. Všechny aplikace musí být vyvinuty s využitím vybraných funkcí HMS Core a odeslány ke kontrole prostřednictvím webové stránky soutěže do 18. srpna 2021. Porota složená z odborníků z oblastí technologie, financí a her poté posoudí každou aplikaci na základě její funkčnosti, inovativnosti, společenského přínosu a uživatelského zážitku.