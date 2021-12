Huawei našlo recept, jak obejít americké sankce. Stálo ho to jen čtyři písmenka v názvu

Společnost Huawei už se několikátým rokem potýká se sankcemi ze strany USA, které firmu výrazně omezují ve výrobě a prodeji smartphonů. Firma je na tzv. blacklistu firem, které nesmí využívat komponenty či technologie, za kterými stojí americké společnosti. To u telefonů Huawei vidíme například na absenci Google služeb nebo 5G konektivitě.

Huawei už loni podnikla určité kroky k monetizaci ochromeného byznysu, kdy odprodala svoji divizi Honor. Ta nyní údajně funguje jako samostatná firma na zákazy se na ní již nevztahují. Huawei ale chce vyrábět telefony dál a hledá další cesty, jak tyto restrikce obejít. Jednu novou zřejmě našla ve formě licencování. Jak upozornil server Bloomberg, společnost zkouší licencovat své návrhy produktů dalším subjektům, které na americkém „entity listu“ nefigurují, a tím pádem se na ně zákaz nevztahuje.

Mluví se o několika firmách, kterým licence měla být udělena – například společnost TD Tech nebo Čínou vlastněná firma China Postal and Telecommunications Appliances, zkráceně PTAC. Právě druhá uvedená firma tyto prvotní spekulace nyní potvrdila představení telefonů, které jakoby z oka vypadly těm od Huawei. O spolupráci firem sice oficiálně nepadlo ani slovo, ale při pohledu na telefony je jasné, že spolupráce je minimálně tak těsná jako u Honoru. Obě společnosti spolu navíc v minulosti již spolupracovaly.

Identický hardware i design

PTAC se inspiraci Huawei ani nesnaží skrývat a telefony rovnou pojmenovala Hi Nova 9 a Hi Nova 9 Pro. Nikoho tedy asi nepřekvapí, že jsou oba přístroje vzhledem i výbavou naprosto identické s telefony Huawei Nova 9 a Huawei Nova 9 Pro (druhý jmenovaný se prodává jen v Číně). Jeden malý, ale přesto zásadní rozdíl zde ovšem přesto je. Telefony Hi Nova totiž podporují sítě 5G.

Oba telefony mají předinstalovaný Android, ovšem nad podporou služeb Google visí otazníky, jelikož jde opět o telefony určené pro Čínu, kde GMS nehrají významnou roli. Přesto se ale ukazuje cesta, kterou to může Huawei zkusit i v budoucnu. Pokud by dokázal své návrhy telefonů licencovat i dalším výrobcům, mohli bychom se třeba telefonů z ruky inženýrů Huawei nezatížených sankcemi a zákazy dočkat i globálně. Zatím to celé ale vypadá jen jako klička pro čínský trh, kde je podpora 5G kvůli tamním přetíženým 4G sítím klíčová.

Představení telefonů Hi Nova 9:

Zdroj: Bloomberg, PTAC, GizmoChina