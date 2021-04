Huawei navyšuje podíl na trhu notebooků. Loni jich v Česku prodal tři tisíce

Zatímco v segmentu chytrých telefonů jsou čísla o prodejnosti považována za přísně střežené obchodní tajemství a prakticky žádný z výrobců je nezveřejňuje, u notebooků je překvapivě velmi konkrétní Huawei. Zřejmě proto, že je to pro čínskou firmu zatím jen doplňková kategorie, ve které je relativním nováčkem.

Firma se pochlubila v tiskové zprávě, že dodávky jejích notebooků MateBook v Česku loni meziročně vzrostly o 716 %, Huawei na přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí dosahovalo k 3% podílu. V absolutních číslech to bylo zhruba 3 tisíce prodaných notebooků za rok 2020, a to v různých cenových segmentech od cca 15 až do 50 tisíc korun. Nejprodávanějším modelem byl cenově dostupný MateBook D 14.

Firma očekává v následujících letech další růst. Podle průzkumu společnosti Canalys poroste globální trh s PC v roce 2021 o 8 %, přičemž klíčovou hnací silou tohoto růstu zůstanou notebooky. Huawei svoje notebooky značky MateBook vyvíjí už pět let, na českém trhu jsou v prodeji třetím rokem. Aktuálně nejvyšším modelem v nabídce zůstává ultrabook Huawei MateBook X Pro (2020) uvedený n trh v červenci loňského roku s cenovkou 50 tisíc korun.