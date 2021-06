Huawei Next Design Awards 2021: navrhněte tapety, ciferníky a vyhrajte

Huawei začátkem června odstartoval designovou soutěž Next Design Awards 2021, která se ponese v duchu „Nechte inspiraci plynout“ až do 31. července. Pro designéry z celého světa je letos připraveno sedm různých kategorií pro designové návrhy - Phone Theme, Watch Faces, Cities in Bloom, Foldable Screen Themes, Enjoy the Moment, Original IP a Wallpapers.

Většina designových návrhů je spjata s tapetami, schématy a prvky grafického rozhraní pro smartphony a skládací zařízení, nechybí ani design ciferníků pro chytré hodinky. Designová soutěž má však vcelku velký přesah, takže je její součástí i navrhování nápaditých balení jídla nebo virtuálních postaviček. Prestižní porota nejlépe hodnoceným umělcům rozdělí 200 tisíc dolarů (v přepočtu necelé 4,2 mil. Kč). Absolutní vítěz získá 10 tisíc dolarů v hotovosti (cca 210 tisíc Kč) a stejnou sumu v různých grantech, dále pak Huawei Mate 40 a nejnovější chytré hodinky Huawei.

Ukázky výtvorů z loňské soutěže Huawei Theme Design Awards 2020:

Detaily k soutěži, včetně registrace, naleznete zde. Nejlépe hodnocená díla loňského ročníku si můžete zobrazit v naší galerii.