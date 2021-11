Huawei Nova 9 má náhradu za Google Pay, pomohla služba Curve. Jak to vlastně funguje?

Huawei je už nějakou dobu nedobrovolně odříznutý od spousty technologií, které jsou na jiných telefonech samozřejmostí. Jednou z těch často zmiňovaných je chybějící služba, která by zastřešila veškeré bezkontaktní platby pomocí platebních karet vydaných širším spektrem bank. Díky službě Curve tato překážka padá a s telefony Huawei můžete bez problémů platit.



Aplikace vás na telefonech Huawei s HMS při nastavování vyzve, abyste Curve Pay aktivovali. Trvá to jen několik okamžiků a pak můžete s telefonem platit tak, jak jste zvyklí. Samotné placení probíhá velmi podobně jako u jiných systémů; stačí telefon přiložit k terminálu, pak otisk prstu a je hotovo.

Když firma 21. října 2021 ve Vídni představovala svůj nový telefon Huawei Nova 9, zazněla na tiskové konferenci jedna zásadní zpráva: Telefony Huawei mají náhradu Google Pay. Bezkontaktní placení zajistí fintechová služba Curve, kterou v redakci používáme už několik dlouhých let, protože už dříve byla dostupná i pro další dvě mobilní platformy iOS a Android. O své zkušenosti se teď rádi podělíme.

Curve využijí všichni, včetně telefonů s HMS

Předně je třeba říct, že Curve podporuje už dlouho dobu Apple Pay a Google Pay, takže starších telefonů Huawei (až po řadu P30), kde ještě Google Mobile Services běží, se novinka příliš netýká – jejich majitelé mohli Curve používat plnohodnotně už docela dlouho a možná ani neměli díky stále funkčnímu Google Pay takovou motivaci zkoumat alternativní varianty.

Zásadní je však to, že díky Curve mohou platit i telefony s Huawei Mobile Services, třeba nová Nova 9, která ke Google Pay nemá přístup. Možná vás stejně jako mě napadla otázka: proč si Huawei neudělal vlastní alternativu ke Google Pay? Vytvoření něčeho jako celosvětový Huawei Pay by se mohlo zdát jako dobrý nápad, ale realita je taková, že by se firmě s takovými restrikcemi asi těžko hledala společná řeč s karetními společnosti, které jsou bohužel v tomto řetězci nezastupitelné.



Pod každou podkladovou kartou vidíte veškeré provedené transakce, ty navíc můžete ještě třídit do kategorií

S Curve se na to jde vlastně oklikou a přitom docela jednoduše: systém Android (na němž jsou stále telefony Huawei s nadstavbou EMUI postaveny, i když nemají paradoxně přístup ke službám Googlu) dovoluje přímý přístup k NFC čipu, takže aplikace třetích stran mohou používat vlastní systém vytvoření virtuální karty, která se pak nahraje do NFC čipu.

Pokud si vzpomenete, takovéto vlastní řešení používalo i několik našich bank, nakonec ale skoro všichni přešly na univerzální Google Pay. Popsané řešení používá jako poslední Raiffeisenbank, která si svůj RaiPay stále drží a můžete jej využít i na telefonech Huawei. U terminálu pak stačí přiložit telefon, otisk prstu a je zaplaceno. Z uživatelského pohledu skoro nepoznáte rozdíl, což je super. Kdo ale nemá účet a platební kartu od „Raiffky“, RaiPay nevyužije. Proto je tu mnohem univerzálnější Curve.

Jedna karta vládne všem

Služba Curve má tu ohromnou výhodu, že můžete platit jakoukoli kartou od jakékoli banky. Přes Curve Pay u telefonů s HMS, Google Pay nebo Apple Pay můžete tedy platit i kartou, která jinak tyto služby nepodporuje. Curve karta (ať ta fyzická nebo nahraná v NFC čipu) slouží vlastně jen jako prostředník; do aplikace nahrajete své platební karty, vyberete jednu primární a veškeré transakce se pak strhávají právě z ní v podobě internetových plateb.

S Curve pak vesele platíte jako s klasickou kartou, dokud jsou na primární kartě prostředky. Nedávno přibyl v aplikaci tzv. Anti-Embarrassment mód, kdy vyberete další karty do pořadí, pokud tedy primární karta nebude mít dostatek prostředků, zkusí se další a další karta.

Jednotlivé transakce pak uvidíte v aplikaci a uvidíte také, z jaké podkladové karty byly provedeny. Asi nejlepší funkce je ale Go Back in Time, kdy můžete až 30 dní zpětně přehodit platbu na jinou kartu. Pokud tedy máte v aplikace třeba soukromou a firemní kartu, můžete přes Curve vesele platit všechno a až na konci měsíce jednotlivé platby rozstrkat na patřičné karty.



Tak jako většina moderních karet si i Curve nechává veškeré údaje na zadní straně, aby se nedaly tak snadno zneužít.

Kromě toho, že platba nesmí být starší než 30 dní, musí být také nižší než £5 000 (cca 150 tisíc korun) a každou platbu lze takto přesunout jen jednou. Toho, že se platby na podkladové karty propisují jako internetové, se dá docela dobře využít. Můžete třeba vyzvednout prostředky z kreditní karty, která má obvykle výběr hotovosti zpoplatněný. Nefunguje to vždy, ale dají se takto obcházet různá omezení.

Karta Curve je vlastně jen prostředník, všechny transakce se propisují na podkladové karty jako internetové platby

Samotná karta má ale také některá omezení: předně jde o zahraniční (konkrétně britskou) kartu, takže na vás občas může vyskočit dynamická konverze měny, kterou musíte odmítnout. Když konverzi odmítnete, tak se vám při platbě 500 Kč z karty prostě strhne 500 Kč. Pokud dynamickou konverzi přijmete, dojde k dost nelichotivému přepočtu z korun na libry, a to podle kurzu terminálu, či bankomatu. Libry pak Curve přepočítá dle středového kurzu zpět na koruny. Nákup za 500 Kč vás pak může zbytečně stát třeba o 15 % víc.

Druhou stinnou stránkou jsou zlodějské poplatky našich bank za výběr z bankomatu. Některé instituce zamrzly v minulém století a nestydí se naúčtovat si za výběr z bankomatu cizí kartou (kartou vydanou mimo ČR) poplatek třeba 125 Kč nebo i 200 Kč. Chudáci turisté...

Placené tarify nenabídnou mnoho navíc

A také je třeba počítat s limity – denně můžete vybrat z bankomatu maximálně 6 000 Kč a na platbách to může být maximálně 60 000 Kč. Curve funguje na bázi tarifů, nejnižší přednastavený je zdarma a má také limity pro výběry v zahraničí. Pokud vybíráte peníze v jiné měně, než v jaké je podkladová karta, můžete vybrat měsíčně zdarma €200. Na ty vám dá Curve středový kurz.



Každou provedenou platbu, či výběr z bankomatu, je možné až 30 dní zpětně převést na jinou kartu. Přímo v aplikaci máte položku Go Back in Time. V aplikaci také najdete srovnání tarifů a jejich benefity, možná vám placené tarify budou dávat smysl.

Curve poskytuje i dva placené tarify: Black stojí €9,99 měsíčně, tarif Metal pak €14,99 měsíčně. Máte zde navíc třeba cestovní pojištění a vyšší limity, případně přístup do letištních salónků atd. Vše potřebné najdete přímo v aplikaci. Někoho může zaujmout i cashback – u tarifu Black máte 1 % zpět při nákupu od tří vybraných obchodníků, u Metalu je to 6 obchodníků. Pokud se rozhodnete pro tarif zdarma, máte 1% cashback od tří vybraných obchodníků, ale jen po dobu jednoho měsíce.

Curve je skvělá služba, kterou používám už hodně dlouho, ale přiznám se, že mi placené tarify příliš nedávají smysl. Na limit tarifu zdarma jsem se ještě nedostal, takže nemám důvod upgradovat. A pokud máte telefon Huawei s HMS, máte díky Curve možnost platit telefonem a je úplně jedno, jakou máte platební kartu, což je super. A to ostatně platí i pro telefony, které umí Google Pay a Apple Pay.