Huawei oslaví 10 let od první nositelnosti. Vzpomenete si na sluchátko schované v náramku?

Brzy to bude 10 let, co Huawei vstoupilo na trh s chytrým nositelným příslušenstvím. Celosvětově ho čínský výrobce dosud prodal přes 130 milionů kusů. Do kategorie nositelností (wearables) se řadí zejména chytré hodinky a náramky, ale také zcela bezdrátová (TWS – true wireless) sluchátka. Dá se říct, že hned svým prvním produktem z tohoto segmentu Huawei obě kategorie chytře zkombinoval.

Zkraje roku 2014 na veletrhu v Barceloně Huawei poprvé ukázalo TalkBand B1. Z dnešního pohledu je to spíš předchůdce současných nositelností. Čínský výrobce důmyslně zkombinoval tehdy stále ještě relativně rozšířenou bondovku (mono Bluetooth sluchátko) s chytrým náramkem. Sluchátko s drobným displejem na své vnější části se jednoduše vkládalo do plastové náramkové objímky.



První nositelnost od Huawei: TalkBand B1 bylo Bluetooth mono sluchátko, které se vkládalo do silikonového náramku

Je jasné, že takové řešení nebylo designově příliš atraktivní, náramek byl plastový, tlustý, sluchátko zase ne úplně dokonale ergonomické. Byl to ale začátek, který odstartoval u Huawei éru nositelností, které se v průběhu let rozrostly na samostatné chytré náramky, chytré hodinky i zcela bezdrátová sluchátka. Hybridních zařízení se ale ani po téměř 10 letech Huawei zcela nevzdal. Letos na začátku roku představil bezdrátové sluchátkové špunty, které se ukládají do chytrých hodinek – model Huawei Watch Buds.



Vizuál k premiéře novinek z kategorie nositelného příslušenství

Tím cesta tzv. „wearables“ u Huawei zdaleka nekončí. Výrobce už brzy představí další přírůstek do rodiny chytrých hodinek. Ve čtvrtek 14. září 2023 se v Barceloně ukáže nový stylový model hodinek řady Huawei Watch GT. Podle zveřejněného vizuálu budou pod tímto názvem uvedeny minimálně dvě edice, každá pravděpodobně ve více designových a materiálových provedeních. Novinky představíme také na MobilManii, sledujte nás.