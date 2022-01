Huawei pošle na český trh rovnou dvě špičkové novinky: Skládací véčko a aktuálně nejlepší fotomobil

Leden bude na českém trhu pro Huawei nečekaně nabitý měsíc. Po mobilně trochu jalovém roce 2021, kdy čínský výrobce uvedl na trh jediný nový smartphone Huawei Nova 9 (plus jeho odlehčenou variantu Nova 8i, kterou ale prakticky nepropagoval), se příznivci značky konečně mohou těšit na pravověrné vlajkové modely.



Novinky z rodiny P50 přijdou konečně i na evropský trh, včetně toho českého

Ve středu 26. ledna 2022 si evropskou premiéru odbude již loni v Číně představený vlajkový fotomobil Huawei P50 Pro, který je aktuálně podle testu Dxomark nejlépe fotografujícím smartphonem na světě. Na trh ho potom doprovodí čerstvá novinka v podobě skládacího véčka s ohebným displejem, Huawei P50 Pocket. Také véčko dosud bylo dostupné pouze na domovském trhu v Číně, jeho globální cesta ale započne velmi brzy.

Výbavu i vzhled obou novinek tak prakticky známe z dřívějška, proti variantám z čínského trhu mohou nastat drobné změny pouze po stránce paměti a barev – přesněji, do Evropy nepřijdou nejspíš úplně všechny varianty dostupné v Číně – a zřejmě i operačního systému. Zatímco v Číně už se i do mobilů úspěšně etabloval HarmonyOS 2.0, do evropských telefonů Huawei stále nahrává nadstavbu EMUI postavenou na volné licenci Androidu (AOSP).

V předprodeji bezdrátová sluchátka jako dárek

Ani chybějící HarmonyOS a místo něj použitá nadstavba EMUI 12 (stejně jako u loňské Novy 9) ovšem neznamená, že by telefony podporovaly služby Googlu. Americké sankce vůči Huawei jsou stále v platnosti a spolu se službami a aplikacemi Googlu zakazují používat i 5G konektivitu. To pro koncového uživatele není žádná překážka, problém s tím mohou mít možná jen operátoři, kteří se snaží tlačit své tarify s 5G a kvůli této chybějící konektivitě zřejmě nebudou tolik ochotni novinky od Huawei zařadit do svých nabídek.

Posledním tajemstvím připravované premiéry má být nejspíš cenovka obou novinek. Už nyní se ale dá prokliknout do oficiálního českého e-shopu Huawei, kde se objevuje karta smartphonu Huawei P50 Pro. Na výběr bude černá a zlatá verze, obě v jediné paměťové variantě 8 + 256 GB za 29 999 Kč. Véčko Huawei P50 Pocket zatím svoji produktovou stránku ještě nemá, zde ale očekáváme cenovku okolo 40 tisíc.

Už nyní Huawei informuje o předprodejové akci pro oba modely. Pokud si zájemce v období od 26. ledna do 6. února 2022 zakoupí některou z novinek, získá jako dárek zcela bezdrátová sluchátka zdarma. K modelu Huawei P50 Pro jsou to vynikající špunty FreeBuds Pro v hodnotě 3 500 Kč, k véčku Huawei P50 Pocket jsou to potom stylová sluchátka FreeBuds Lipstick s pouzdrem ve tvaru rtěnky v hodnotě 5 500 Kč.

Představení Huawei P50 Pocket na videu: