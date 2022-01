Huawei P50 Pro navazuje tam, kde předchůdce přestal. Delší pauza mezi top modely nevadí

Na testování do redakce dorazil Huawei P50 Pro. Nový vlajkový model čínské značky, který se začne prodávat na konci ledna za 30 tisíc korun. Navazuje na již předloňský model Huawei P40 Pro (přečtěte si recenzi), proti kterému ještě dál vylepšuje fotoaparát, výkon a některé další funkce. Bohužel také o část výbavy přichází, a je to opět důsledek amerických obchodních sankcí vůči Číně a některým jejím firmám.



V prodeji budou dvě barevné varianty

S tím už si ale Huawei tolik hlavu neláme. Pokračuje dál za podmínek, které mu dovolí trh. Služby Googlu tak v tomto telefonu opět nenajdeme, ekosystém Huawei Mobile Services s marketem AppGallery se ale nadále rychle rozvíjí a nějakou alternativu už dnes telefony Huawei nabízejí pro prakticky všechny typy služeb včetně bezkontaktních plateb v obchodě (pomocí služby Curve).

Představení Huawei P50 Pocket na videu:

Na Harmony OS zatím zapomeňte

Kdo by se ovšem těšil na druhdy tolik propagovaný systém Harmony OS, bude zklamán. Huawei si vyhodnotilo, že na evropské trhy bude zatím stále uvádět telefony s vlastní nadstavbou EMUI 12 (postavenou na volné licenci Androidu AOSP).

Ta sice graficky z Harmony OS 2.0 vychází a má s ním i některé společné funkce, ale neumožňuje tak komplexní propojení v jeden ekosystém, jak nám Huawei už dříve demonstroval ve své softwarové laboratoři. Zatím to tolik nevadí, protože na evropském trhu není v prodeji tolik zařízení a spotřebičů, které by se do ekosystému Harmony OS dokázaly zapojit.

Horší už to je s nedostupností 5G sítí v tomto modelu – přitom předloňský Huawei P40 Pro pátou generaci uměl. Absence nebude ani tolik vadit uživatelům, kteří si v Česku stále velmi dobře vystačí s LTE sítěmi, ale pro samotný Huawei bude další překážkou. Model P50 Pro bez 5G se mu bude těžko prosazovat do nabídek operátorů, kteří teď svá portfolia na 5G staví, aby mohli prodávat dražší 5G tarify.

Nechybí voděodolnost

Další oblasti telefonu už sankcemi naštěstí dotčeny nejsou, takže zde máme hardwarově skvěle vybavený přístroj. Tradičně špičkový je 120Hz OLED displej s dostatečně jemným rozlišením 1 228 × 2 700 bodů. Úhlopříčka 6,6 palce není přerostlá a díky zakřiveným hranám se telefon opravdu příjemně drží v ruce.



Huawei použilo tradičně zakřivený OLED displej

Konstrukce obsahuje nerezový skelet a skleněnou zádovou i displejovou stranu. Telefon je voděodolný podle stupně krytí IP68. Záda jsou v našem případě lesklá ve zlaté barvě a poměrně hodně na nich ulpívají otisky. Matná (mléčná) stříbrná varianta předchůdce P40 Pro v tomto ohledu byla trochu praktičtější.



Čtečka leží v displeji, na boku tak zůstalo klasické odemykací tlačítko a kolébkové dvoutlačítko pro regulaci hlasitosti

K zajímavé „zápletce“ došlo v oblasti čipsetů. Huawei nově už může používat procesory amerického Qualcommu, vyřešil tak nedostatek výrobních kapacit vlastního „železa“ Kirin. Zároveň je zde ale již diskutované embargo na 5G, a tak telefon pohání Snapdragon 888 4G, loňský vlajkový procesor s LTE konektivitou. Výpočetního i herního výkonu je na rozdávání.

Více detailu ve fotografiích

Hlavní inovace proběhla u fotoaparátu. Jde mimochodem o zřejmě poslední spolupráci Huawei a německé značky Leica, ačkoli ani jedna strana se ke konci partnerství zatím nijak nevyjádřila. Celkem čtyři objektivy zadního foťáku jsou umístěny ve dvou výrazných kruzích – tento design už jsme mohli vidět u loňské Novy 9. Ta ale nemá zdaleka tak pokročilou sestavu.



Výrazný design fotoaparátu už známe z loňského modelu Huawei Nova 9

Fotosestavu tvoří hlavní 50Mpx foťák s optickou stabilizací (F1.8), dále 64Mpx opticky zastabilizovaný teleobjektiv (3,5× optický, 10× hybridní bezztrátový a až 100× digitální zoom), 40MPx černobílý objektiv (F1.6) a 13MPx širokáč (F2.2). Černobílý objektiv zajišťuje, že se do fotek dostane více světla a detailů.

Hlavní je v tomto směru engine XD Fusion Pro, díky kterému výsledné fotografie trpí menší ztrátou obrazových dat, jichž se obvykle zhruba polovina „ztratí“ při průchodu optikou na snímač. Huawei P50 Pro by měl díky XD Fusion Pro údajně zachovat až 80 % obrazových dat. Výsledné snímky z fotoaparátu posoudíme v připravované recenzi.



Hlavní vlastnosti Huawei P50 Pro

Fotosestava zvládne natočit maximálně 4K videa (ale zato snímkovací frekvencí 60 fps), popř. slow motion videa o snímkovací frekvenci 960 fps v maximálním rozlišení Full HD. Vylepšen byl také dynamický rozsah a funkci HDR už konečně není potřeba vynucovat v samostatném fotografickém režimu, implicitně je zapnutá v automatu.



Telefon je hybridní Dual SIM, druhá SIM může být nahrazena paměťovou NM Card

Zastavme se ještě u rychlého nabíjení, které má Huawei už dlouho „zmáknuté“. P50 Pro v tomto směru neláme žádné nové rekordy, vystačí si s baterií o kapacitě 4 360 mAh a se 66W kabelovým nebo 50W bezdrátovým dobíjením. Přínosnou funkcí jsou ještě stereo reproduktory, naopak 3,5mm jack už se zřejmě nikdy nevrátí. Na českém trhu bude v prodeji jediná paměťová varianta 8 + 256 GB, přičemž vnitřní úložiště lze rozšířit pomocí paměťových karet vlastního formátu Huawei NM Card.