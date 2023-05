Huawei pro Evropu. Přichází lehoučká skládačka Mate X3 a nejlepší fotomobil P60 Pro

Fanoušci značky Huawei se dočkali. Čínská společnost dnes na evropské premiéře v Mnichově představila produkty určené pro globální trh. Není jich tolik jako na nedávné čínské premiéře (chybí například designově netradiční smartphone Huawei P60 Art), ale o většinu podstatných novinek, včetně skládacího smartphonu Mate X3, čínská značka své evropské zákazníky neochudí.

Huawei P60 Pro

Největší část keynote byla věnovaná smartphonu klasické kostrukce Huawei P60 Pro. A není se čemu divit. Firmě se opět podařilo fotoaparát, který už si pod hlavičkou vlastní značky Xmage navrhuje, vyrábí i nastavuje zcela sama, vylepšit natolik, že model Huawei P60 Pro se 156 body získal první místo v uznávaném žebříčku Dxomark a předběhl kralující Oppo Find X6 Pro i dosud druhý Honor Magic5 Pro. Půl roku starého předchůdce Huawei Mate 50 Pro předběhl nový P60 Pro o nezanedbatelných 7 bodů.



Perleťově bílá a černá barva. Z těchto dvou bude moct vybírat tuzemský zákazník

Fotoaparát v mobilu, nazývaný Ultra Lighting Xmage, tentokrát tolik neukazuje svaly na papíře v podobě co nejvíce megapixelů, ladila se hlavně optika a software. Telefon obsahuje trojitý fotoaparát s proměnlivou clonou f1.4 až f4.0 na primárním 48Mpx senzoru, dále 13Mpx širokoúhlý fotoaparát a teleobjektiv se 48Mpx senzorem a až 3,5× optickým zoomem. Primární objektiv i telezoom mají optickou stabilizaci (OIS) a právě zde se zřejmě odehrál největší progres. Fotografie z telefonu jsou opravdu výborné a detailněji se jim budeme věnovat v samostatném článku.

Tradičně se Huawei zaměřil také na design telefonu, což platí zejména o perleťově bílé variantě, která má na zádech texturu připomínající lasturu (ve skutečnosti se jedná o přírodní minerály z perlového prášku) a žádný kus není identický, každý telefon je tedy (co do designu zad) originál. Druhá prodávaná varianta (z celkem čtyř existujících) bude tradičnější černá, ale i ta nabídne zajímavou úpravu zad pomocí pískování, která zamezuje ulpívání otisků. Telefon patří mezi středně velké a těžké, má hmotnost 200 gramů.

Huawei P60 Pro na produktovém videu výrobce:

Telefon vyniká svým 6,7palcovým LTPO OLED displejem s Full HD+ rozlišením (přesněji 1220 × 2700 bodů) a adaptivní až 120Hz obnovovací frekvencí a funkcí PWM dimming zamezující viditelnému problikávání. Displej je krytý odolným sklem Kunlun, které má být ještě pevnější než Gorilla Glass Victus, a je mírně zakřivený ke všem čtyřem okrajům.



Žádné dva kusy perleťově bílé P60 Pro nejsou identické, všimněte si rozdílného vzorku na zádech

Výkon dodá čipset Snapdragon 8+ Gen 1 se 4G konektivitou (na 5G má Huawei stále uvalené sankce), prodávat se bude jediná paměťová varianta 8 + 256 GB. Baterie disponuje kapacitou 4815 mAh a dobíjí se kabelově (88 W) nebo bezdrátově (50 W). Telefon je odolný podle stupně krytí IP68. Běží na prostředí EMUI 13.1 postaveném nad bezlicenčním Androidem (AOSP), tedy bez služeb a aplikací Google.

Huawei P60 Pro katalog rozměry a hmotnost: 161 × 75 × 8,3 mm, 200 g

displej: 6,7", kapacitní LTPO OLED, 1 220 × 2 700, 444 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 256 GB, NM Card (256 GB), RAM: 8 GB, baterie: 4 815 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (8× Cortex-X2, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android (AOSP) + EMUI

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 81 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Huawei Mate X3

Huawei vyrábí dva typy skládaček – s displejem ohebným vně konstrukce a panelem skládajícím se dovnitř. Mate X3 je ten tradičnější druhý jmenovaný typ. Flexibilní panel se skládá dovnitř a na jedné vnější straně je potom druhý neohebný displej. Tento typ skládaček dnes už dělá mnoho výrobců, ale Huawei chce zaujmout rozměry. Mate X3 má být nejlehčí a nejtenčí ohebný telefon s velikostí blízkou běžným smartphonům.



Všechny existující barevné varianty Huawei Mate X3

Nová skládačka Huawei váží pouze necelých 240 gramů. Galaxy Z Foldy od Samsungu se podařilo dohnat ve voděodolnosti IPx8 (prachutěsný telefon není). Vnitřní 120Hz P-OLED s úhlopříčkou 7,85 palce a rozlišením 2496 × 2224 bodů se ohýbá přes kapkovitý ohyb, neměl by proto být tak zarýhnutý a v zavřeném stavu není mezi oběma křídly zařízení žádná mezera. Vnější OLED displej už je neohebný s úhlopříčkou 6,4 palce a Full HD+ rozlišením (1080 × 2504 bodů). Znovu byla přepracována konstrukce pantu, telefon „drží“ i v polorozevřeném stavu, čehož využívá prostředí telefonu i různé aplikace (video volání, fotoaparát, Always On displej).

O titul nejlepšího fotomobilu sice Mate X3 soutěžit nejspíš nebude, ale fotovýbava nebyla nijak zvlášť upozaděna. Hlavní fotoaparát na zádech je trojitý (50 + 13 + 12 Mpx) s primárním objektivem, širokáčem a teleobjektivem. Zařízení opět pohání Snapdragon 8+ Gen 1 bez 5G konektivity, připraveno je 12 + 256 GB paměti. Baterie poskytne kapacitu 4800 mAh, dá se nabíjet kabelově (66 W) i bezdrátově (50 W). Telefon je vybaven nadstavbou EMUI 13.1, která je postavena nad bezlicenčním Androidem AOSP. Služby a aplikace Googlu zde nejsou, vše obstarává ekosystém HMS (Huawei Mobile Services) a obchod AppGallery.

Huawei Mate X3 katalog rozměry a hmotnost: 157 × 142 × 11,1 mm, 241 g

displej: 6,4", kapacitní LTPO OLED, 1 080 × 2 504, 426 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 512 GB, NM Card (256 GB), RAM: 12 GB, baterie: 4 800 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (8× Cortex-X2, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android (AOSP) + EMUI

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 77 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

U skládacího modelu Mate X3 zatím nebylo rozhodnuto o jeho prodeji na českém trhu. Naproti tomu elitní fotomobil Huawei P60 Pro je od dnešního dne v předprodeji na oficiálním Huawei e-shopu a u obchodních partnerů za 29 tisíc korun. Pokud telefon zakoupíte do 21. května 2023, získáte hodinky Huawei Watch GT 3 zdarma jako dárek, podle preferencí si můžete vybrat dámský nebo pánský model hodinek.