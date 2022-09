Huawei se možná znovu nadechne. Americká administrativa zvažuje částečné uvolnění sankcí

Situace smartphonů značky Huawei je zřejmě však našim čtenářům důvěrně známá. Před třemi lety došlo k ustanovení sankcí, které znemožnily Huawei přístup k americkým technologiím. Smartphony značky tak přišly o Google služby i o moderní 5G čipsety. Huawei tak muselo trh se smartphony, v němž aspirovalo na mobilní jedničku, postupně vyklidit. A to společně s Honorem, který se však již osamostatnil a začíná nabírat druhý dech. A to stejné by mohlo brzy potkat i Huawei.

Podle agentury Bloomberg by mohl v brzké době dojít k částečnému omezení sankcí, a to by mohlo pomoci Huawei znovu „dýchat“. Úřad pro průmysl a bezpečnost oznámil nové pravidlo, které by mohlo pomoci sdílení „nízkoúrovňových technologií“, pokud dojde k projednání norem a podmínek s organizacemi, mezi které patří např. Huawei.

Pokud dojde ke shodě, bude mít Huawei přístup k určitým technologiím, které by mu měly opět pomoci k návratu ke globálnímu smartphonovému byznysu. Značka sice i v Česku v současné době nabízí skládačky i telefony klasické konstrukce (řady P a Nova), ovšem v daleko nižších objemech, než dříve.

Huawei se však v horizontu tří let dokázalo ze sankcí částečně vymanit, a to tím, že značka vsadila na vlastní operační systém Harmony OS, který už existuje ve své třetí generaci, a také na služby Huawei Mobile Services (HMS), které dnes po celém světě používá přes 700 milionů uživatelů. Zatím však není jasné, které služby a technologie bude mít Huawei opět dovoleny používat. Čeká se na to, až bude publikován oficiální seznam. A ten by mohl Huawei znovu vrátit do hry, kdo ví, třeba opět s Androidem a balíkem GMS...

Naše první dojmy ze skládacího Huawei Mate Xs 2:

Zdroj Bloomberg