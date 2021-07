Huawei se vrací zpět do hry. Řada P50 běží na Snapdragonu 888, ale bez 5G

Huawei dnes v Číně po roční odmlce představilo novou řadu topmodelů rodiny P50. S dvojicí Huawei P50 a Huawei P50 Pro se primárně počítá v Číně, již brzy by se ale měly dostat i na globální trhy. A to i přesto, že se mění zajeté pořádky - ve všech běží operační systém HarmonyOS, a oba překvapivě nepodporují 5G. Jedno však zůstává, a to kombinace špičkových fotoaparátů na zadní straně, které budou v mobilním světě zřejmě opět atakovat první místa.

Huawei P50: základ s ořezaným „éčkem“

Základní model nové řady dostal do kovové tělo, které je doplněno zadním sklem. Přední část vyplňuje rovný 6,5" OLED displej s rozlišením 2 700 × 1 224 pix a se zabudovanou čtečkou otisků prstů. Nedočkali jsme se sice 120Hz obnovovací frekvence, čímž Huawei ztrácí oproti konkurenci. Jako částečná útěcha poslouží 90Hz obnovovací frekvence. Selfie v displejovém průstřelu má rozlišení 13 Mpx, a to platí i o modelu Pro.

Na zádech budou ve dvou kruzích umístěny hned tři snímače. Jako hlavní foťák poslouží 50Mpx Sony IMX707Y se světelností F1.8 a OIS. Doplní jej 13Mpx širokáč IMX600 s fyzickými rozměry snímače 1/1.74" a také 12Mpx periskopický teleobjektiv s 5× optickým zoomem.



Trojice barevný variant základního Huawei P50

Zvědaví jsme byli i na použité čipsety, protože kvůli sankcím nemá Huawei přístup k těm nejmodernějším čipům. Nakonec se základní verze telefonu dočká Snapdragonu 888, ovšem bez podpory 5G. Telefon bude mít 8GB RAM a 128 či 256GB úložiště. Samozřejmě se nezapomnělo ani na paměťové karty NM.

Intro video k Huawei P50:

Nevyměnitelná 4 100mAh baterie telefonu bude podporovat 50W bezdrátové a 66W kabelové rychlodobíjení přes USB-C 3.1. Na těle s odolností IP68 najdeme i stereo reproduktory, sluchátkový jack bude chybět. Uvnitř čekejte operační systém Harmony OS 2.0, řada P50 je úplně tou první, která se na Googlu úplně osamostatní.