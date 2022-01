Huawei údajně vyplatil milion dolarů americkému politikovi, aby zalobboval u Bidena za zrušení sankcí

Společnost Huawei to nemá v USA jednoduché. Kvůli blacklistu, kam jej zařadil ještě bývalý prezident Donald Trump, se značka propadla v tržním podílu v prodeji smartphonů po celém světě. Zatímco odštěpená značka Honor se opět postavila na nohy a expanduje, Huawei je nuceno paběrkovat s několika málo modely, ač se stále nebojí inovovat, což ukazuje aktuální véčko Huawei P50 Pocket.

Huawei však dělá vše pro to, aby se situace mohla zlepšit. Nyní vyšlo najevo, že v druhé půli roku 2021 vyplatila jednomu z amerických demokratů Tonymu Podestovi 1 milion dolarů (22 milionů korun) za to, aby za čínského giganta lobboval přímo v Bílém domě u prezidenta Bidena. Vyplývá to z účetních výkazů, na které upozornil server New York Post.

Investovalo přes 3 miliony

Podesta začal pro Huawei pracovat v srpnu loňského roku, které mu vyneslo první výplatu ve výši půl milionu dolarů za lobbing ve výkonném úřadu prezidenta a o pár měsíců později stejnou částku za práci přímo v Bílém domě. V obou případech šlo o jednání v souvislosti s telekomunikačními službami a obchodními záležitostmi.

V některých případech USA vůči Huawei trochu povolilo, například v tom, že nyní již firma může odebírat čipy od amerických firem, pokud ovšem postrádají 5G konektivitu. Přesto ale lobbování úspěšné příliš nebylo, jelikož v listopadu Joe Biden podepsal nový zákon, který zakazuje vydávání telekomunikačních licencí firmám, které mohou představovat bezpečnostní riziko.

Zřejmě nejde o jediný případ lobbingu. Lidí, kteří se za Huawei v USA na vysokých postech přimlouvají, bude více. Podle veřejných dokumentů Huawei takto za lobbing v americkém senátu v minulém roce utratilo více než 3,5 milionů dolarů.

