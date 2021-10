Huawei ukázal okno do budoucnosti propojené domácnosti. Pro Evropu se ale otevírá velmi zvolna

Huawei byl okolnostmi donucen vyvinout vlastní operační systém. A když už se do tohoto nelehkého úkolu pustil, vzal to pěkně od základů. Harmony OS je univerzální distribuovaný systém, jenž může běžet na mnoha typech zařízení od jednoúčelových spotřebičů, které si vystačí se 128 MB RAM, přes náročnější chytré hodinky nebo sluchátka, až po ta nejkomplexnější zařízení, jako jsou smartphony.



Na okraji Varšavy najdeme Harmony OS Experience Lab – místo, kde si můžeme vyzkoušet některé scénáře propojeného ekosystému Huawei

Právě smartphone je centrem chytré propojené domácnosti, přesně jak to Huawei deklaruje ve svojí strategii marketingově nazvané 1 + 8 + N. Jednička zde znamená právě středobod celého ekosystému, což je smartphone. Osm je základních typů zařízení od Huawei, které lze se smartphonem přímo propojit (např. tablet, notebook, sluchátka, chytrá televize, chytrý monitor, chytré hodinky atd.) a N je vlastně nekonečno dalších řešení – různých spotřebičů nebo aplikací třetích stran zapojených do ekosystému.

Srdce ekosystému tedy už známe, je to smartphone, kolem sebe sdružuje dalších několik typů zařízení a celému tomuto univerzu říká Huawei také Super Device. Mozkem, nebo přesněji celou nervovou soustavou, je potom univerzální systém Harmony OS, který je od roku 2020 open source. Každý výrobce prakticky libovolné chytré elektroniky si může stáhnout zdrojový kód a systém implementovat do svého zařízení.

​

Harmony OS Experince laboratoří ve Varšavě nás provedl Victor Dragnea, marketingový manažer Huawei pro region CEE

Výhodu mají čínští výrobci (a také zákazníci), protože smartphony s Harmony OS jsou zatím v prodeji pouze tam a bohužel v tuto chvíli nemáme žádné indicie, že by se v dohledné době měl nějaký telefon s Harmony OS dostat i do Evropy. Motivace evropských značek spotřební elektroniky zapojit se do ekosystému je proto v tuto chvíli velmi malá.

Propojený obývák

Aby nám Huawei přiblížil, jak bude taková propojená budoucnost vlastně vypadat, vzal nás do své laboratoře v polské Varšavě. Zde leží centrála pro region střední a východní Evropy (CEE) a vedle západoevropské centrály v německém Düsseldorfu je to vstupní brána, kde se testují veškeré nové produkty a technologie přicházející do Evropy přímo z Číny.



Zařízení jsou propojena přes Wi-Fi, Huawei sám vyrábí Wi-Fi 6 modemy. V laboratoři je ale i spousta dalších zařízení

Laboratoř Harmony OS je vlastně takový obývák, vybavený spoustou elektroniky a domácích spotřebičů. Vše je bezdrátově připojeno na stejnou Wi-Fi a pod stejný Harmony OS účet, aby spolu zařízení mohla snadno komunikovat. Srdcem je trojice smartphonů Huawei Mate 40 Pro s čínskou verzí Harmony OS, protože evropské verze telefonů stále běží na EMUI a i když jeho nejnovější verze 12 si bere z Harmony OS hodně inspirace, veškeré funkce systému nenabízí.



Srdcem propojeného systému je smartphone se systémem Harmony OS 2.0, v tomto případě Huawei Mate 40 Pro, který se prodává i v Evropě, ale zatím bohužel jen s nadstavbou EMUI postavenou nad Androidem

Ukázky scénářů propojených zařízení byly zajímavé, na druhou stranu nešlo o nic, co bychom si v naší fantazii nedokázali představit, nebo už alespoň částečně v nějaké podobné formě neumí jiný ekosystém. Třeba takové zobrazení prostředí telefonu na monitoru počítače nebo notebooku a přenos souborů oběma směry zvládá mnoho Androidů (mj. také vybrané smartphony s prostředím EMUI s notebooky Huawei) už dnes. K ovládání spotřebičů zase slouží propracovaný ekosystém Apple HomeKit. Dá se ale říct, že žádné řešení není univerzální a neumí vše. To by chtěl Huawei s Harmony OS změnit.

Spojení v jedno super zařízení

Zásadním krokem vpřed je vylepšené rozhraní Harmony OS 2.0, jež pomocí grafiky dokáže systém propojené domácnosti přiblížit i laikovi, který většinou jinak netuší (a vlastně to ani nepotřebuje vědět), jak jsou zařízení propojena a na základě čeho spolu komunikují. Na displeji telefonu jednoduše v grafice připomínající planety obíhající okolo Slunce přiblíží ke středu „soustavy“, tedy smartphonu, další zařízení, například televizor, monitor, sluchátka atd., a tím je propojí.



Základem je nová přehlednější grafika Harmony OS 2.0 a centrum připojených zařízení, nazvané Super Device. Zrcadlení obrazovky telefony na televizoru je jedním ze základních scénářů spolupráce více zařízení

Funguje to jednoduše a intuitivně, v praxi propojení televize a telefonu trvalo jen pár sekund. Výhodou spojení je, že funguje napříč všemi propojenými zařízeními v rámci Super Device – pokud máte třeba připojená sluchátka a televizor, můžete z mobilu pustit video, to se přehrává na televizoru, ale zvuk hraje diskrétně do bezdrátových sluchátek.



Do ekosystému Harmony OS se díky jeho otevřenosti může zapojit prakticky každý, například i tento výrobce akčních kamer Drift

Další z výhod systému je ovládání chytrých spotřebičů. Demo jsme mohli vidět na chytré parní troubě od čínské značky Midea. V tomto případě jde o zařízení z kategorie „N“ (podle strategie 1 + 8 + N), tedy spotřebič jiného výrobce. Zapojení do ekosystému Harmony OS proto nebylo přes Super Device, ale peer-to-peer přímo z telefonu. Stačilo přiblížit telefon, přes NFC došlo ke spojení a aktivaci příslušné obslužné aplikace – přes ni je pak možné nastavit troubě nejrůznější parametry pečení a celý proces průběžně hlídat na displeji telefonu.

Řešení do domácnosti i kanceláře

Místnost Harmony OS Experience Lab lze díky chytrým televizorům s kamerami rozmístěným na třech různých stěnách také velmi snadno proměnit v dynamickou konferenční místnost pro hybridní meetingy, kdy část účastníků je připojena online. Na telefonu lze jednoduše přepínat, který televizor s kamerou bude zrovna místnost snímat. To se může hodit, pokud postupně hovoří více účastníků v místnosti a každý z nich sedí blíž k jiné kameře.



Vypadá jako běžná trouba, ale je to chytrá (a navíc parní) trouba Midea s Harmony OS, kterou je možné ovládat pomocí telefonu.

Podobně variabilní může být i práce s akční kamerou umístěnou na cyklistické helmě. Díky propojení v ekosystému Harmony OS lze záběry z akční kamery streamovat do mobilu, obraz přenášet na obrazovku a zvuk například do chytrého reproduktoru Huawei Sound X.



Propojit lze mobil s obrazovkou a ovládat z něj prezentaci. Spojení mobilu a počítače už funguje i dnes na EMUI, díky Harmony OS lze ale použít Matepad 11 jako doplňkový monitor. Displej hodinek Watch 3 můžete použít jako dálkovou spoušť foťáku v telefonu

Možností propojení je velké množství a nyní záleží zejména na výrobcích koncových zařízení, jak bohatý a variabilní nakonec ekosystém Harmony OS bude. Půdu pro něj má Huawei připravenou dobře. Jen škoda, že kromě chytrých hodinek Watch 3 a tabletu Matepad 11 v tuto chvíli není v Evropě dostupné žádné další zařízení s Harmony OS, zejména ne smartphone, který by se mohl stát středobodem tohoto systému. Snad se to v příštím roce změní...

Pobyt a cestu redaktora do laboratoře ve Varšavě hradila společnost Huawei.