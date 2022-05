Huawei ukázalo hromadu nositelností. Nové hodinky z keramiky a titanu jsou na parádu i potápění

Huawei Watch GT 3 Pro: vyšší odolnost a EKG

Hodinky Watch GT3 Pro od Huawei přichází ve dvou velikostech 43 a 46 mm, čemuž odpovídá i velikost použitého displeje - 1,32 nebo 1,43 palce. V obou případech se jedná o AMOLED panel krytý safírovým sklíčkem. Různé velikosti znamenají ale i odlišné zpracování. Větší model má tělo z titanu s keramickým dýnkem, celkově je robustnější a cílí hlavně na pány. Ty menší jsou celé keramické, bílé a celkově více stylové, čímž míří zejména na dámy.



Huawei Watch GT 3 Pro budou k dispozici ve větší titanové a menší keramické verzi. Obě jsou ale špičkově vybavené.

V obou případech ale můžete počítat se skvělou odolností. Hodinky totiž slibují zvýšenou odolnost vůči vodě a prachu v rámci krytí IP68 a garantují také voděodolnost až do hloubky 30 metrů, takže jsou vhodné i pro potápění. Právě na to se hodinky velmi zaměřují a nabízí hned několik plaveckých režimů včetně těch potápěcích, u nichž uživatel na displeji vidí různé informace včetně hloubky, ve které se zrovna nachází. Co se týče dalších aktivit, hodinky podporují více než 100 různých sportů, a to včetně golfu.

Vybaveny jsou také spoustou různých senzorů v čele s optickým snímačem srdečního tepu, který nabízí celodenní měření. K tomu ale hodinky přidávají také měření EKG, takže dokáží upozornit na případnou fibrilaci síní. EKG však bude v EU dostupné až v druhé polovině tohoto roku. Samozřejmostí je pak měření kroků, kyslíku v krvi, spálených kalorií či spánku. Z dalších senzorů můžeme zmínit také podporu NFC či GPS.

Hodinky běží na operačním systému HarmonyOS 2, který slibuje dlouhou výdrž až 14 dní (v případě větší 46mm verze), resp. respektive týden u menší 43mm varianty. Obě ale nabízí rychlé bezdrátové dobíjení, kdy pouhých 10 minut na nabíječce stačí pro celodenní výdrž.

Hodinky Huawei Watch GT 3 Pro startují na ceně 9 490 Kč, a to, jak ve verzi s černým fluoroelastomerovým páskem, tak s páskem koženým. Nejvyšší verze s titanovým řemínkem pak vyjde na 11 990 Kč. Menší 43mm s keramickým tělem jde ještě dál. Cena sice v případě kombinace s koženým řemínkem startuje na 10 990 Kč. Pokud chcete mít i řemínek z keramiky, zaplatíte 13 990 Kč. K předobjednání budou hodinky už v nejbližších dnech.

Huawei Watch GT 3 Pro: