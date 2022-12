Huawei v mobilním světě stále vydělává velké peníze. I přesto, že přišel o Google služby a vydává méně telefonů

Značce Huawei se v mobilním světě stále velmi dobře daří. A to přesto, že dřívější aspirant na největšího výrobce smartphonů přišel o Google služby a vydává řádově méně telefonů. V nových modelech od Huawei běží starší Android 10 bez Google služeb a aplikací, u skládaček používá výrobce svůj systém Harmony OS, a všechna nová zařízení, která by teoreticky zvládla připojení k 5G sítím, mohou využít maximálně LTE konektivitu. Za mobilní „ziskovost“ tak Huawei vděčí zejména jedné jediné věci - patentům.

Huawei před pár dny oznámil globální oboustrannou dohodu na licencování patentů se značkou Oppo, v rámci které svému čínskému konkurentovi zpřístupní klíčové patenty týkající se 5G sítí a Wi-Fi, opačným směrem zřejmě poputují kodeky zvuku a videa. Síťové patenty jsou přeci jen klíčové, a tak je zřejmé, že Huawei na podepsané dohodě nebude nijak tratit. Firma navíc potvrdila, že má obdobné dohody podepsané i s dalšími velkými společnostmi. Tou největší je Samsung, který může ve svých telefonech používat spoustu technologií, které si dříve patentoval Huawei. A ani to zadarmo nebude.

Největší finanční výnos má Huawei právě ze Samsungů, zejména díky vyššímu počtu využívaných patentů a počtu prodaných telefonů, přičemž z každého prodaného kusu směruje do Číny určitý finanční obnos. Patentová dohoda mezi Huawei a Samsungem zřejmě existuje už delší dobu, a nedávno byla opět prodloužena. I kdyby Huawei minimalizoval prodeje svých vlastních smartphonů, stále mu tak v mobilní divizi budou naskakovat čísla z prodaných smartphonů konkurence...

Nejoblíbenější telefony od Huawei

Huawei Nova Y70 nabízí 34 obchodů za ceny od 3 850 Kč Porovnat ceny

Další oblíbené telefony od Huawei

V roce 2021 vyšlo najevo, že Huawei vybral v letech 2019 - 2021 z poplatků za licence k 5G patentům zhruba 1,3 miliardy dolarů (cca 30 miliard korun). Huawei vloni uváděl, že si z každého prodaného telefonu za patenty „vezme“ maximálně dva dolary (tj. 46 Kč), s ohledem na globální růst cen všech zdrojů a komodit mohla i tato částka poskočit nahoru, a to dost výrazně. Huawei sice není existenčně závislý na mobilní divizi, na druhou stranu, za licenční poplatky dostává slušnou sumu. A pokud by dohody přestaly platit, mohlo by to ostatním výrobcům smartphonů udělat hluboké vrásky na čele...

Zdroj: Huawei, Winfuture