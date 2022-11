Huawei Watch Buds. Zcela bezdrátová sluchátka schováte pod výklopný displej hodinek

Huawei si již dříve patentoval hybrid chytrých hodinek a sluchátek, ovšem nikdo tomuto „kočkopsovi“ nevěnoval patřičnou pozornost. To se však právě mění. Na webu se totiž objevilo krátké hands-on video, na němž jsou vidět hodinky Huawei Watch Buds. A přesně podle názvu poznáte, o čem je řeč. V případě potřeby totiž přímo z hodinek vytáhnete dvojici zcela bezdrátových sluchátek!

Vypadá to tak trochu jako sci-fi. Na ruce máte běžné, byť trochu tlustší, chytré hodinky, a stačí stisk jednoho tlačítka, a jejich displej se odklopí. Uvnitř na vás přitom čeká dvojice miniaturních zcela bezdrátových sluchátek. Ta se v průběhu nošení v hodinkách budou průběžně dobíjet, už teď je však výdrž hodinek na jedno nabití často diskutabilní, a díky neustálému dobíjení sluchátek by to bylo být ještě horší. Ještě před čtyřmi lety chtěl přitom Huawei schovat sluchátka do pásku hodinek, časy se ale mění...



Překvapení! Z útrob hodinek Huawei Watch Buds vytáhnete zcela bezdrátová sluchátka

Huawei však tyto hodinky zřejmě skutečně chystá do prodeje, je však třeba počítat s celou řadou kompromisů. Hlavně s ohledem na tloušťku hodinek a také na baterii, která bude mít díky vloženým sluchátkům uvnitř hodinek daleko méně volného místa. Dokážete si ale v praxi představit používání hodinek se zabudovanými sluchátky?

První ukázka nepředstavených hodinek Huawei Watch Buds:

Zdroj: Sparrowsnews