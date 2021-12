Huawei Watch D mají tolik zdravotních funkcí, že by jim i Apple mohl závidět

Huawei v rámci předvánoční akce představilo také chytré hodinky Watch D, které narozdíl od jiných hodinek tohoto výrobce mají tyto obdélníkový tvar a kvalitní hliníkovou konstrukci, přičemž jsou i voděodolné v rámci IP68. Hodinky stojí v portfoliu značky stranou a zaměřují se primárně na zdraví. Nabízí totiž některé funkce, které by jim mohla většina chytrých hodinek závidět.

Základem je zde samozřejmě měření srdečního tepu, které nikoho příliš nepřekvapí. K tomu, ale přidávají již méně časté měření EKG, kdy vám na telefonu ukáží váš elektrokardiogram, který dokáže odhalit případnou srdeční arytmii. Huawei k tomuto přidává i případný chat s tripartitou doktorů, kteří uživateli dokáží případné nesrovnalosti v grafu vysvětlit a poradit s léčbou. Ani zde však Huawei Watch D nekončí a přidávají i měření krevního tlaku.

Nafukovací řemínek pro měření tlaku

Hodinky k tomuto účelu byly certifikovány i čínským úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. K měření obsahují speciálně vyvinutou mikropumpičku, která dokáže nafouknout výstelku gumového řemínku tak, aby obepnula zápěstí a šlo zjistit váš krevní tlak. Stejně jako u klasických měřičů tlaku je nutné, aby uživatel zůstal sedět v klidu, a to raději i pár minut před měřením, aby nedošlo k ovlivnění výsledků. Huawei tvrdí, že na vývoji spolupracovalo s více než 300 čínskými nemocnicemi pro vyladění přesnosti měření.

Ani zde ale Watch D se zdravotnickými funkcemi nekončí. Kromě toho zvládají měřit i okysličení krve, a dokonce i tělesnou teplotu. Samozřejmostí je pak přesně měření spánku a použité senzory dokáže využít například i k odhalení spánkové apnoe, která se projevuje například zvýšeným chrápáním.

Kromě zdravotních funkcí lze ale chytré hodinky využívat jako jakékoliv jiné. Na použitém 1,64“ AMOLED displeji si můžete nechat zobrazit notifikace, či používat některé z předinstalovaných aplikací. Nechybí ani NFC pro bezkontaktní platby. Watch D nabízí i sportovní aplikace pro trackování více než 70 druhů pohybových aktivit, a to i pomocí integrované GPS. Huawei tvrdí, že na jedno nabití hodinky vydrží až 7 dní, přičemž nabíjení probíhá bezdrátově.

Huawei Watch D jsou opět určeny pouze pro čínský trh a vzhledem k tomu, že by kvůli některým jejich funkcím byla pro uvedení nutná certifikace dalšími úřady, tak to asi zatím i tak zůstane. Jde ale o velice pěknou demonstraci toho, co je dnes možné v hodinkách nabídnout. Také si za to ale Huawei nechá pěkně zaplatit. Zařízení totiž stojí 3 000 juanů, tedy s připočtením daně cca 13 tisíc korun.

Společně s hodinkami firma představila i véčko Huawei P50 Pocket: