Huawei znovu začne vyrábět 5G telefony. Sankce nadále platí, a tak si pomůže 5G čipy z Číny

Čínská značka Huawei vyhlíží světlejší zítřky. Po několikaletých sankcích, které firmě znemožnily používat 5G modemy, a díky kterým přišla o certifikaci ke službám Googlu, by se Huawei mohlo vrátit zpět na mapu výrobců 5G telefonů. Podle agentury Reuters se čínské firmě podařil výrazný průlom, společně s firmou SMIC totiž vyvinula 5G čipy, které brzy dosadí do telefonů. A firma si od toho neslibuje nic jiného, než postupný návrat na pozice, které značka držela ještě před několika lety.

Huawei až dosud nemohlo používat americké 5G modemy, a tak byly u jeho telefonů, jinak 5G čipset, řady Snapdragon doplněny jen LTE modemem. Huawei si však otevřelo novou cestu k mobilnímu 5G. Společně s firmou SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) vyvinula 5G čipy, které nasadí u smartphonů. Budou vyrobeny procesem N+1, který je ekvivalentem 7nm výrobní technologie, navázaným na softwarové nástroje Huawei EDA (Electronic Design Automation).



Huawei až dosud k vybraným topmodelům v Číně nabízel tzv. 5G kryty. Bylo však jasné, že se nejedná o dlouhodobé řešení. To však nově přišlo v podobě spolupráce s firmou SMIC, která bude pro huawei vyrábět 5G čipy

Výtěžnost je však není nijak oslnivá (pouze 50 procent), a tak se 5G čipy Huawei pěkně podraží. Krátkodobý výhled však naznačuje, že bude Huawei moci vyrobit zhruba 2 - 4 miliony čipů, výhledově pak až 10 milionů. Čipy tak nenasadí plošně, ale zatím u prvních pečlivě vybraných modelů. Jedním z kandidátů může být speciální varianta Huawei P60 Pro, která by mohla být představena začátkem příštího roku. Úplně první novodobá 5G novinka od Huawei však má na trhy zamířit už koncem letošního roku.

První novodobá 5G novinka ještě letos

Návrat k 5G sice bude velmi pomalý, ale čínská značka už alespoň vidí pověstné „světlo na konci tunelu“. Huawei už dříve zkoumalo možné alternativy, a obracelo se na firmy Qualcomm a Mediatek. Z dlouhodobého hlediska se však nejednalo, i díky geopolitickému napětí mezi USA a Čínou, o schůdné řešení. Příliš se neujaly ani 5G kryty, které se do prodeje dostaly jen v Číně. Zatím však není jasné, zda spolupráce s firmou SMIC poběží hladce, nebo obě firmy postupem času od kooperace upustí. Nevíme ani to, zda budou mít 5G čipy od Huawei nějaký přesah i do globálního portfolia. Koncem letošního roku bychom však měli vědět více.

Zdroj: Reuters