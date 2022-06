Hudba na neomezený počet zařízení. Telefony, tablety a sluchátka se brzy naučí Bluetooth Auracast

Asociace Bluetooth SIG (Special Interest Group), která dohlíží na stejnojmennou bezdrátovou komunikační technologii, oznámila nový standard Auracast. Jedná se o oživení „zašlé slávy“ funkce Audio Sharing, která je součástí Bluetooth Low Energy. Asociace si zvolila nové označení, aby zvýraznila sdílení hudby. Hlavním cílem standardu je jednoduché multipoint sdílení zvuku přes Bluetooth. Počet zařízení pro poslech z jednoho zdroje přitom není nijak omezen.

Jakmile nastane doba, kde bude Auracast v každém telefonu, tabletu nebo ve sluchátkách, bude stačit jediné kliknutí, a hudba, kterou posloucháte ve svých bezdrátových sluchátkách, se automaticky začne přehrávač i ve sluchátkách přátel, kteří právě přišli. A další příklady užití? Třeba při cvičení může celá vaše skupina poslouchat stejnou hudbu z jednoho telefonu.



Ke zvukovému vysílání Auracast se připojíte podobně jako na této obrazovce. Bude to vypadat velmi podobně, jako byste se připojovali k Wi-Fi

Alternativně bude možné na přednášce sledovat video či dokument, jehož zvuk bude přenášen do velkého množství bezdrátových sluchátek a reproduktorů. Televize ve veřejném prostoru budou utlumené, pokud však budete chtít zvukovou složku, stačí jen „naladit se“ na její Auracast. A pokud zase budete na letišti, do sluchátek vám mohou přímo směřovat důležitá hlášení o „gate“ či o možném zpoždění. Od Auracastu se očekávají velké věci i u osob, které špatně slyší, protože zvuk může být směřován přímo do naslouchátek.

Auracast bude v mobilních zařízeních veden samostatně, nespletete si jej tedy s klasickou nabídkou pro připojení k Bluetooth zařízením. Připojení k vysílání Auracast bude, de facto, nejvíce připomínat vyhledávání Wi-Fi sítí. Posuvníkem si jednoduše nastavíte „odběr“ daného lokálního vysílání. Pro ještě rychlejší připojení k Auracast vysílání bude stačit naskenovat QR kód. Samotné vysílání pak uslyšíte až po stisknutí tlačítka.

Představení Auracastu:

Standard Auracast je součástí poslední revize Bluetooth Low Energy, a do prvních zařízení se dostane v následujících měsících.

Zdroj Businesswire, Bluetooth