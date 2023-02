Humor za každou cenu se nevyplácí. Komentáře OnePlus k premiéře řady Galaxy S23 budí spíše rozpaky

Na mobilních premiérách světových gigantů se chtějí „přiživit“ i daleko mešní značky, jenže to, co se stalo v podání americké pobočky OnePlus budí spíše rozpaky. Zámořská pobočka značky „vtipně“ glosovala vše podstatné, co se včera odehrálo na pódiu v San Francisku. A i když některé výtky přistály na úrodnou půdu, některé „humorné“ prupovídky nenašly zastání ani u fanoušků a komunity značky OnePlus.

O tom, že se jednalo o „sólo akci“, svědčí i to, že žádný z vtípků nepronikl na globální Twitterový účet značky. A zatímco třeba takový Samsung si bere Apple dlouhodobě na paškál a s vervou komentuje vše, co Apple představuje, u OnePlus byla vidět až křečovitá snaha o zaujetí. Jejím výsledkem je přepracování produktové fotografie Samsungu do podoby „Epic Snooze“ (alias epické zdřímnutí namísto sloganu „Epic Moon“) či retweet jednoho z fanoušků, na němž jsou smartphony Galaxy S22 a S23 od Samsungu srovnávány jako dvě zcela stejné košile.



Tenhle obrázek zabodoval. Škoda, že nebyl přímo do OnePlus, ale od jednoho z jeho sledujících

Celé vlákno narážek od OnePlus si můžete přečíst zde. Mimo vtipů týkající se astronomické ceny a toho, že Samsung vyrábí pračky a ledničky, zde značka využila prostor k propagaci vlastního OnePlus 11. Mnozí však toto srovnávání připodobňují k automobilovému průmyslu, v němž podle příspěvků na Twitteru nelze srovnávat Škodu a Audi či Suzuki a Rolls-Royce...

Zdroj: OnePlus USA