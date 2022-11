Hybridní hodinky Garmin Instinct Crossover vydrží díky solárnímu nabíjení až dva měsíce bez nabíječky

Garmin představil nové hybridní hodinky Instinct Crossover, které si berou to nejlepší z řady Vívomove. Ta sice u výrobce existuje už několik let, dlouhodobě ji však chybí zvýšená odolnost. A právě to je oblast, ve které chce nový model hodinek excelovat. A zatímco u dosavadních doplňků na zápěstí řešil Garmin „analogovou“ stránku hodinek stále elektronicky, u Crossoveru nastává změna.

Hodinky se mohou opřít o zvýšenou odolnost MIL-STD810 a voděodolnost 10ATM. Ciferník hodinek je čistě analogový s automatickou kalibrací RevoDrive. Ručičky tak fungují na způsob „Always on“, stačí jeden pohled, a kdykoliv víte, kolik je právě hodin. A to i v noci. Pod ručičkami však prosvítá 0,9" monochromatický displej s rozlišením 176 × 176 pix, který je transreflexivní. Bude tedy čitelný i na přímém slunci.



Garmin má nové hybridní hodinky, které mají čistě analogový ciferník a transreflexivní displej pod ním

Sluneční svit je důležitý i z hlediska nabíjení. Ciferník volitelně kryje sklo Power Glass se solárním dobíjením, a pokud hodinky vystavíte intenzivnímu slunci (50 tisíc luxů) alespoň na tři hodiny denně, vydrží ve Smart režimu až neuvěřitelných 70 dní! Tedy více než dva měsíce. Pokud si zapnete režim s úsporou baterie, díky solárům nebudete vůbec muset hodinky dobíjet klasickou proprietární kabelovou dobíječkou. Nepřetržitý záznam GPS zvládnou hodinky po dobu až 31 hodin, v režimu Expediční aktivita vydrží téměř celý rok.

Když nepotřebujete líbivý displej ale funkce

Hybridní hodinky sice bez barevného displeje nevypadají dvakrát atraktivně, s ohledem na měření však o moc nepřicházíte. Hodinky měří ušlé kroky, vystoupaná patra, srdeční tep, VO2 Max, frekvenci dýchání, sledují stres a evidují spánek. K tomu máte navíc monitor energie Body Battery, funkci „věk podle kondice“, relaxační dýchání a tréninkové režimy včetně aktivních zón. Ve výbavě hodinek nechybí kompas, akcelerometr, výškoměr ani teploměr. Mezi další přídavky patří doplňky pro cyklistiku, plavání, golf, běh a pro další cvičení.

Jinými slovy, ve výbavě nejste o nic ošizeni, jedná se o plnohodnotné „Garminy“, na které jste zvyklí. Hodinky mají 64MB paměť, 22mm silikonové pásky a propojíte je s telefonem (Android i iOS) přes Bluetooth. Pomocí ANT+ se můžete přímo spojit s dalšími periferiemi. V Česku bude možné hodinky pořídit v několika provedeních. Základní edice bez solárního nabíjení vyjde na 13 490 korun, varianta „Tactical“ s nočním režimem a solárním dobíjením bude stát 15 990 Kč. V Česku budou prodeje zahájeny ve druhé polovině prosince.

Představení hybridních hodinek Garmin Instinct Crossover:

Zdroj: Garmin CZ