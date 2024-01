HyperOS od Xiaomi je na pohled přebarvené MIUI 14. Našli jsme jen několik rozdílů

Loni v říjnu oznámilo čínské Xiaomi s velkou pompou nový operační systém HyperOS. Skončila tím třináct let trvající éra grafické nadstavby MIUI, která se dokázala z „čínských omalovánek“ postupně transformovat v poměrně smysluplné uživatelské rozhraní.

Fanoušci této značky přijali zprávu s nadšením a logicky očekávali velké novinky, když místo předpokládaného MIUI 15 měl přijít na první pohled samostatně se tvářící systém s úplně novým názvem. Jenže nic nebývá tak horké, jak se to uvaří, a úvodní nadšení postupně chladlo jako nedopitá ranní káva.

Poté, co koncem prosince loňského roku začaly dostávat aktualizaci na HyperOS první evropské a globální verze telefonů Xiaomi, Redmi a Poco, začalo být jasné, že změn není tolik, kolik by se jich dalo očekávat. Vlastně by se do jisté míry dalo říci, že HyperOS je ve skutečnosti přejmenované MIUI. A rozhodně nejde o samostatnou platformu, ale znovu jen nadstavbu nad Androidem.

Novou nadstavbu, jak od teď HyperOS budeme říkat, jsme vyzkoušeli na telefonu Xiaomi 13T Pro, na nějž v Česku mezi prvními dorazila aktualizace. Na levé straně je vždy obrázek z MIUI 14 běžící nad Androidem ve verzi 13 a na pravé straně snímek po provedení aktualizace na HyperOS 1.0.3, nadstavby „ukuchtěné“ nad Androidem 14.

Aktualizace na Xiaomi HyperOS

Na prvním obrázku si můžete prohlédnout úvodní obrazovku po spuštění systému. Zde jsou rozdíly evidentní – na prvním snímku je dobře známé logo MIUI 14, na druhém logo HyperOS. Ovšem určitě to není nic, kvůli čemu bychom nedýchali údivem.



Úvodní obrazovka

V případě HyperOS následuje možnost nastavení písma – uživatelé mohou vybírat mezi výchozím písmem a novým fontem MiSans. To v MIUI 14 nebylo a určitě je to krok správným směrem.

Nastavení písma v HyperOS

Obrazovka oznamující přípravu systému opět nepřináší žádné velké rozdíly – vlastně se liší jen logo a typ písma.



Příprava systému

Ani obrazovka, která uživatele informuje, že nastavení bylo dokončeno, nevykazuje žádné radikální změny. Ostatně v této oblasti asi není moc prostor na vymýšlení novinek.



Nastavení dokončeno

A teď hurá na domovskou obrazovku. Ta je zase prakticky identická – v HyperOS obsahuje jen lehce vyleštěné ikony a jinou tapetu. Jinak vše zůstává při starém, včetně widgetu s počasím a aktuálním časem.



První domovská obrazovka

Ani na druhé domovské obrazovce vás nebude čekat nic, co by vás mělo poslat do kolen. Opět se můžete kochat graficky o něco příjemnějšími ikonami. Abychom nezapomněli – složka Nástroje se nově jmenuje Systémové aplikace. Za chvilku se do ní podíváme.



Druhá domovská obrazovka

Pojďme se podívat do Centra ovládání, do kterého se dostanete podobně, jako na iPhonech – tedy potažením z pravé horní části obrazovky. Zde je vidět několik kosmetických změn – zatímco v MIUI bylo možné mezi tlačítky listovat, v HyperOS se zobrazují pod sebou. Přibyla také dlaždice pro chytrou domácnost, rozšířila se dlaždice hudebního přehrávače a přepínač mobilních dat dostal výrazně větší prostor.



Centrum ovládání

Naopak prakticky žádné změny nezaznamenáte, když se podíváte do oznámení, ke kterým se dostanete potažením z levé horní hrany obrazovky. Jediným viditelným rozdílem jsou chybějící ikony v notifikační liště, které se při stažené roletce v HyperOS nezobrazují.



Oznámení

Žádné velké drama se nekoná ani v systémovém Nastavení. Ikonky jednotlivých sekcí zůstaly prakticky identické jako v MIUI, změnilo se jejich pořadí a názvy. Celkově došlo k dost výraznému „překopání“ nabídek, takže pokud strukturu nastavení znáte z hlavy, můžete se začít učit znovu. Večery jsou ještě dlouhé, takže času budete mít dost.



Systémové nastavení

Poměrně velkou změnou prošla sekce O telefonu. Namísto dlaždic, ze kterých šlo vyčíst verzi MIUI, název zařízení, a především zaplnění interní paměti, zabírá nyní zhruba půlku obrazovky šedá plocha s logem a verzí HyperOS. Název zařízení a informace o interním úložišti se přesunuly níže a jsou o něco méně přehledné.



Sekce O telefonu

Podívejme se nyní do sekce, která se v MIUI 14 jmenovala Displej a v HyperOS 1.0 získala košatější název Displej a jas. Nadále je zde k dispozici možnost volby mezi tmavým, nebo světlým režimem. Pro nastavení úrovně jasu už není nutné chodit do samostatné sekce – táhlo pro nastavení i přepínač automatického řízení je hned na první obrazovce.



Displej a Displej a jas

Grafická nadstavba je mimo jiné i o tom, v jakém prostředí se budete coby uživatelé pohybovat. V případě MIUI i HyperOS ho lze měnit pomocí takzvaných témat. V obou jsou na výběr dvě možnosti: Klasické a Nekonečno. Co se týká možnosti instalace dalších témat, mnohá prý zatím nejsou s HyperOS kompatibilní. Z náhledů témat je také patrná změna na zamykací obrazovce, která obsahuje čas a datum v graficky výraznějším formátu a k nim nově také údaj o aktuálním počasí (teplota a oblačnost).



Témata

Nabídka tapet je sice mezi MIUI 14 a HyperOS 1.0 odlišná, nicméně stylově jsou si přinejmenším ty první poměrně hodně podobné. Pochopitelně ani v HyperOS nebude chybět podpora živých tapet a takzvaných Super tapet.



Tapety



Tapety

Jak jsme již naznačili výše, složka Nástroje je v HyperOS přejmenována na Systémové aplikace. Najdete v ní víceméně to samé: kalkulačku, hodiny, záznamník, skener, kompas, služby a zpětnou vazbu, Mi Ovladač a nástroj Přesun do nového zařízení. Zmizela ikona Stažené – ke staženým souborům se ale samozřejmě dostanete, například pomocí Správce souborů.



Nástroje a Systémové aplikace

Jednou z novinek, která se některým uživatelům objevila v nabídce už v MIUI 14, je aplikace Mi App Mall. Jak se dá tušit z názvu, jedná se o „obchod s aplikacemi“, ze kterého lze stahovat a instalovat nejrůznější programy. Na telefonech pro evropskou a globální distribuci naštěstí nechybí ani osvědčený Obchod Google Play.



Mi App Mall

V rámci Mi App Mall je k dispozici aktualizace aplikací nainstalovaných z tohoto repozitáře. Dále zde najdete Čistič, jehož úkolem je uvolňovat místo v interním úložišti, a nabídku pro odinstalaci programů, které jste nepoužili v posledních šedesáti dnech.



Nabídka aplikace Mi App Mall

Vyzkoušeli jsme také optimalizaci, která vypadá v MIUI 14 i HyperOS prakticky úplně stejně. Změny jsme tentokrát neodhalili ani po použití lupy.



Optimalizace

Ani v aplikaci Fotoaparát nedošlo k žádným výrazným změnám – po levé straně se nacházejí tlačítka pro zapnutí/vypnutí blesku a HDR, vyvolání Google Lens a v případě Xiaomi 13T Pro také volbu režimu Leica. Vpravo lze přepínat mezi režimy, dále je zde přepínač mezi předním a zadním fotoaparátem, tlačítko pro pořízení snímku a zástupce pro rychlý přechod do Galerie.



Fotoaparát

Taktéž v rozšířené nabídce aplikace Fotoaparát zůstalo vše při starém. Jedinou viditelnou změnou je přesun tlačítka Nastavení a jeho transformace do menšího rozměru, díky čemuž se všechna zbývající tlačítka vejdou do tří řádků.



Nabídka aplikace Fotoaparát

Jak jste mohli vidět z výše uvedených snímků, HyperOS rozhodně není „zbrusu nový operační systém“. Je to stále jen nadstavba nad Androidem, v tomto případě konkrétně nad Androidem 14. Viditelných rozdílů proti předchozí verzi nadstavby MIUI 14 je minimum a pokud si neotevřete v nabídce nastavení sekci „O telefonu“, vizuálně vlastně nepoznáte, jestli jste ještě na MIUI, nebo už jste přešli na HyperOS.

I z tohoto pohledu je pak logické, že Xiaomi počítá s aktualizací na HyperOS pro velkou část svých modelů, ať už přímo Xiaomi, nebo i Redmi a Poco. Na druhou stranu, že viditelných změn není mnoho, neznamená, že se funkční a výkonnostní optimalizace neodehrály „pod kapotou“. Jedním z důkazů jsou například nižší nároky HyperOS na vnitřní úložiště telefonu. ROM HyperOS zabírá například na námi testovaném Xiaomi 13T Pro o 300 MB menší prostor než předchozí ROM MIUI 14.