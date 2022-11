I Androidy už mají ochranu proti sledování. Jen s ní nepřišel Google, který ví o každém vašem kroku...

Už od představení funkce App Tracking Transparency u iOS se mnozí uživatelé smartphonů s Androidem kladou otázkou, proč ještě podobná ochrana neexistuje v Androidu. Dlouhodobé otálení mobilního giganta tak musela zastoupit až mobilní aplikace. Konkrétně webový prohlížeč DuckDuckGo, který v poslední verzi aplikace umožňuje blokovat sledování v jiných aplikacích, které máte v telefonu nainstalovány. Nově vám také ukáže, o jaké trackery se v případě jednotlivých aplikací jedná. Varujeme, sledování detailů jednotlivých trackerů není pro slabší povahy...

Blokování bylo k dispozici u dřívější verze aplikace, ovšem ať teď dává smysl, protože konečně neomezuje výpočetní výkon zařízení. A jak si blokaci aktivovat? Jednoduše stačí z Google Play stáhnout webový prohlížeč DuckDuckGo, který ani nemusíte nastavovat jako hlavní. Stačí prohlížeč spustit a přejít do Nastavení - Další od DuckDuckGo - Ochrana před sledováním aplikace. Po aktivaci se samotný filtr maskuje jako VPN, ale nejedná se o VPN v pravém slova smyslu.



Takto vypadá filtr, který eliminuje sběr dat a sledování jednotlivými aplikacemi

Do filtru se automaticky přidají všechny vaše aplikace, které máte nainstalované. Vyloučeno jen několik aplikací od Googlu, které díky filtru mohou přestat fungovat. Naštěstí můžete na samostatné obrazovce ručně zapnout a vypnout filtraci vybraných aplikací, popř. lze nahlásit aplikace, které po filtru přestanou fungovat. Má vypnutí sledování smysl? Určitě! Jen za pět minut nám filtr eliminoval 116 pokusů o sledování ve čtyřech aplikacích.

Při rozkliknutí pokusů o sledování se dozvíte, ve které aplikaci mělo dojít ke sběru dat, a která entita by k vašim informacím přišla. A pokud vás ruší notifikace o aktivním filtru v horní liště, jednoduše ji můžete vypnout. Inu, přesně takhle si představujeme blokování sledování v aplikacích, které by mělo být přímo součástí Androidu. Do té doby, než jej Google přidá do systému, se však řešení od DuckDuckGo jeví jako skvělá a funkční alternativa.

Představení mobilního prohlížeče DuckDuckGo:

DuckDuckGo má ze všech blokátorů nejpřehlednější uživatelské rozhraní, navíc je v češtině. To jsou společně s neomezeným počtem záchytů a jejich detailů zřejmě dvě největší výhody oproti podobným blokovacím službám Blokada a NextDNS.