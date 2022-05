I levné telefony už mají potřebný výkon. Odlehčené aplikace proto ztrácí smysl, tvůrci je postupně ruší

Před několika lety nastal velký boom odlehčených verzí aplikací. Na trh dorazily menší, jednodušší verze služeb od Facebooku, Googlu, Spotify a dalších hráčů na trhu. Google dokonce přispěchal i se samostatnou verzí operačního systému zvanou Android Go, kterou každý rok aktualizuje. Jak se ale ukazuje, o takové verze zřejmě už není takový zájem.



Odlehčené aplikace slibují rychlejší chod na slabších telefonech i úsporu dat. Oboje už ale přestává dávat smysl.

Už před více než rokem skončil Facebook Lite, který byl jedním z etalonů celé vlny odlehčených aplikací. Poměrně nedávno Google zaříznul režim Chrome Lite ve svém populárním prohlížeči. Nyní oznámil další ukončování. Od srpna tohoto roku přestane fungovat služba YouTube Go.

Ušlechtilý záměr

Když se vrátíme k samotnému počátku, za tvorbou lite verzí aplikací stála jednoduchá myšlenka. Na trhu je velká spousta levných telefonů se slabým hardwarem, které zkrátka nemají dost výkonu, aby zvládaly naráz plynule provozovat stále bobtnající aplikace. Ty se pak častokrát sekaly, padaly a byly pro uživatele mnohem hůře použitelné.

V odlehčených verzích se naopak dbalo na primární funkce a vše zbytečné okolo bylo upozaděno nebo odstraněno, aby i na slabém hardwaru všechno dobře fungovalo. Existovaly i takové lite verze, které měly za úkol uspořit mobilní data. S příchodem neomezených datových tarifů ale i tato funkce začala být méně potřebná.

Pomalých telefonů ubývá

Napříč celým segmentem chytrých telefonů se neustále zvyšuje výkon. Lze to vidět i na benchmarcích. Hodnoty, které před 5 nebo 10 lety nabídly vlajkové modely, dnes zvládne i telefon nižší nebo střední třídy. Stejné je to i s operační pamětí. Ještě před 5 lety byly naprosto běžné smartphony s 1 nebo 3 GB RAM. Kdo nabídl 4 GB už se řadil za naprosto špičku. Dnes už se na 3 nebo 4 GB RAM prakticky začíná.

K tomu navíc staré levné telefony z trhu pomalu odchází kvůli stáří a uživatelé kupují modernější a výkonnější zařízení. Telefony tak už dnes rozhodně netrpí nedostatkem výkonu a poptávka po odlehčených aplikacích logicky klesá. Proč by totiž používali lite verzi, když mohou pohodlně používat tu klasickou. Podobná analogie platí i u lite aplikací zaměřených na menší úsporu dat. Se zlevňováním dat, lepší dostupností rychlého a neomezeného internetu takové aplikace postrádají smysl.

S dalším zvyšováním výkonu v telefonech tak pravděpodobně všechny tyto zjednodušené verze populárních aplikací nečeká pěkná budoucnost. Je tedy možné, že brzy budeme svědky ukončování dalších podobných aplikací. Otázkou je, jak dlouho se bude Googlu vyplácet vydávat i Android Go, pokud aplikace na něm začnou ubývat. To ale rozhodně není špatně. Naopak to bude výhoda pro všechny. Uživatelé už se nebudou muset zbytečně omezovat a vývojáři nebudou muset věnovat úsilí a čas provozování více verzí.

YouTube Go: