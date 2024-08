Solární klobouk ochrání proti slunci a ještě dobije telefon. Váží ale 370 g, to se už na hlavě pronese

Značka EcoFlow začala v předprodeji nabízet klobouk Power Hat, který umožňuje solární nabíjení elektroniky, kterou k němu připojíte dobíjecím kabelem. Typicky se tak jedná o klobouk na cesty, který vám může v případě nouze dobít telefon. V jednu chvíli klobouk dobije až dvě zařízení najednou, při maximálním výkonu v ideálních podmínkách (5V, 2,4A) dokáže dobít 4 000mAh baterii telefonu za tři až čtyři hodiny.



Klobouk EcoFlow Power Hat v kostce

Výrobce prezentuje klobouk EcoFlow jako ultralehký, přesto musíte počítat s tím, že 370 gramů na hlavně rozhodně není nezanedbatelná hmotnost. Proti vnějším vlivům jej chrání zvýšená odolnost IP65. Na klobouku jsou umístěny panely typu „PERC monocrystalline silicion sollar cells“ s efektivitou 23 až 24 %, které jsou odolné proti případnému poškození. Na klobouku jsou k nabíjení dalších zařízení, zejména telefonů, tabletů či nositelností (např. přídavných větráků nebo Bluetooth sluchátek), určeny konektory USB-C a USB-A, které najdete v zadní části.

Klobouk je k dispozici ve dvou velikostech - střední až velká je určena pro obvod hlavy 56 až 58 cm, velkou až extravelkou zase nasadíte na hlavu s obvodem 59 až 61 cm. Součástí dodávky je i poutko či taška, do které můžete klobouk složit, když jej zrovna nepoužíváte.

Představení klobouku EcoFlow Power Hat:

Předprodej klobouku probíhá od 1 do 31. srpna na americké verzi e-shopu, kde stojí dočasně 79 dolarů (1 800 Kč), ve finále bude stát téměř tři tisíce Kč. K prvním zájemcům se dostane v polovině září. Aktuálně je možné klobouk předobjednat jen v zámoří. Pro vážné zájemce však existují služby, které omezení obejdou americkou adresou, ze které si zboží přepošlete do Česka.

Značka EcoFlow má i evropský obchod, v němž by se měl klobouk za podobnou cenu objevit v horizontu několika měsíců. A to zřejmě v závislosti na poptávce na americkém trhu. Na letošní dovolenou už to klobouk zřejmě nestihne, na tu v příštím roce by už to však zvládnout mohl...

Zdroj: Ecoflow