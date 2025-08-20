IKEA navrhla designový talířek na legendární masové koule. Podle AI by se mohl jmenovat Kulin

Švédské masové koule patří k IKEA stejně neodmyslitelně, jako jejich pohupovací křeslo Poäng, skříň na oblečení Pax nebo úložná stěna Kallax. Nábytkářský gigant chce svému ikonickému pokrmu, servírovanému v jeho restauracích po celém světě, vzdát hold prostřednictvím nového kousku nádobí.
Talířek na masové koule je vlastně servírovací porcelánový tácek
Speciální porcelánový talířek je určen na servírování masových koulí. Má netradiční obdélníkový tvar a uvnitř lineární drážku, do které se kuličky poskládají jedna vedle druhé. Podle obrázku to vypadá, že běžných masových koulí (švédsky „köttbullar“) se jich do talířku vejde 11, což je zhruba běžná porce servírovaná v restauracích IKEA ve většině zemí.
Talířek naopak neobsahuje žádné místo na přílohu nebo omáčku s brusinkami, což jsou další nevyhnutelné propriety oblíbeného švédského jídla. Nic ale není ztraceno – podle IKEA je tento talířek první z celkem dvanáctidílné sady produktů, kterou výrobce vyvíjí ve spolupráci se švédským designérem Gustafem Westmanem. Na omáčku s hráškem tak ještě klidně může dojít.
Od tohoto talířku se očekává, že to bude bestseller. Navrhl ho designér Gustaf Westman
Podle prvních ohlasů bude nový talířek nejspíš velký hit. Zatím ale nemá svůj typický „ikeácký“ název. V doprovodné dokumentaci se mu říká obyčejně „meatball plate“, tedy talíř na masové koule. Proto jsme se zeptali chatbota ChatGPT, jaké jméno by pro takový talířek doporučil. A vymyslel několik docela trefných názvů – asi nejvíc se nám líbí Kulin.
Jak by se mohl jmenovat talíř na masové koule?
Názvy vymyslela AI ChatGPT 5:
-
KÖL – ve švédštině „fronta“ (doslova: stát ve frontě)
-
RÄLS – „kolejnice“. Talířek vypadá jako jednokolejná dráha, po které jedou koule
-
KULIN – od „kula“ (koule) + linje (linie). V češtině zároveň i „kulinářský“ podtext
-
BULLRAD – složenina z köttbullar (masové kuličky) a rad (řada). Znamená to vlastně „řada kuliček“
-
ELVA – švédsky číslo 11 (protože do talířku se vejde 11 koulí)
-
KULSTIG – „cesta kuliček“ (stig = cestička)
Zdroje a další informace: IKEA