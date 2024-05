IKEA prodává křeslo. Pro telefony. A opět dokazuje, že i malé doplňky mohou mít velký smysl

Nábytkářský řetězec IKEA pravidelně dokazuje, že doslova za pár korun dostanete „hodně muziky“. Na legendární držák telefonu Yuppienale, který v tomto řetězci stojí lidových 12 korun, před časem navázal podstatně dražší držák Krubbet. Uživatelé si jej prakticky okamžitě zamilovali, a to přesto, že stojí celých 59 korun! Jeho využití dokonce přesahuje hranice mobilního světa.



Multifunkční stojánek k mobilu od IKEA stojí jen 59 korun, a v uživatelském hodnocení je na tom velmi dobře

IKEA Krubbet vypadá jako miniaturní kovové „křeslo“ pro telefon. Má hned několik pozic, do něhož telefon umístíte, a to, jak v režimu na výšku, tak v režimu na šířku displeje. V jednoduchosti je krása, a tak můžete mezerami do telefonu ve stojánku bez problémů připojit kabel a rovnou jej nabíjet. A nemusí se jednat jen o telefon. Krubbet se v kanceláři může stát jakousi centrální dobíjecí stanicí, ve které nabijete, jak telefon, tak třeba herní konzoli, bezdrátová sluchátka nebo hodinky – stačí do „křesla“ protáhnout nabíjecí pin nebo bezdrátovou podložku. Protože je stojánek otevřený, nehrozí, že by se v něm telefon při nabíjení (nebo sledování videí) nějak zahříval.

V jednoduchosti je krása

A když v držáku Krubbet zrovna není telefon, můžete jej použít jako dekoraci. Stojánek udrží fotografii, malý květináč s pokojovou květinou, malého plyšáka nebo na něj můžete odkládat ovladač – a už nikdy se nestane, že byste jej nemohli najít. A to je jen špička ledovce možného využití mobilního stojánku, možnosti jsou prakticky nekonečné.

Celkově se jedná o další geniální mobilní produkty od značky IKEA, který si zákazníci dlouhodobě chválí. Tří různé pozice umožňují nastavení úhlu pro různé potřeby a aktivity. Navíc je stojan bytelný a působí stabilním dojmem, i přesto, že má rozměry jen 10 × 10 × 12 cm. Navíc se do něj vejdou i dosti velké smartphony. Na e-shopu obchodu IKEA si drží hodnocení 4,8 z pěti, a částečně i proto, že je k dostání, nejen online, ale také přímo v obchodech řetězce v Česku (Brno, Praha i Ostrava).