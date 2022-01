Indie chce alternativu pro Android a iOS. Vyvine proto vlastní operační systém

Po době, kdy operační systémy na mobilních telefonech postupně mizely až zůstaly aktivní víceméně pouze dva (Android a iOS) politická situace v posledních letech pohnula situací a vznikají nám zde nové operační systémy. Viz například systém HarmonyOS od Huawei.

Nyní zřejmě prázdné místo na trhu operačních systémů spatřila Indie, která by ráda přišla s vlastním řešením. Alespoň to tedy vyplývá z plánů, které oznámil indický Ministr elektroniky a informačních technologií, Rajeev Chandrasekhar pro server Economic Times. Zajímavé je, že nemá jít jen o žádnou nadstavbu nebo doplněk, ale ministr o chystaném systému mluví jako o plnohodnotné alternativě k Androidu a Apple iOS.

Vlastní systém pro posílení pozice

Vize je taková, že stejně jako se Indie stala klíčovou pro výrobu hardwaru v případě výroby telefonů, tak by novým systémem chtěl sehrát důležitou roli i po straně softwaru. Samozřejmě stát nemá dostatečné prostředky pro to, aby něco takového sám zvládl, proto už začalo oslovování místních firem a hledání případných startupů či akademických institucí, který by vývoje nového operačního systému byly schopni.

Celá vize vlastního systému má být jeden z klíčových bodů k státnímu plánu toho, aby se hodnota celého výrobního průmyslu okolo IT do roku 2026 v zemi zvýšila na 300 miliard dolarů, přičemž není je cca na čtvrtině. Bude zajímavé sledovat, jak se Indii v tomto odvětví zadaří. Přeci jen na vývoji úplně nové softwarové platformy si už vylámali zuby i zavedení hráči jako Microsoft či Samsung.

Druhou stránkou věci je pak samotné zapojení státu, které nemusí být úplně šťastným řešením. O něco podobného se snaží například také Rusko, které již nějakou dobu vyvíjí mobilní operační systém Aurora a chce dokonce i vlastní operační systém pro desktopy. Zde ale mohou být motivace trochu jiné.

