Infinix integruje přímo do systému ChatGPT. Bude jej naplno využívat hlasový asistent Folax

Je pravděpodobné, že Google (Bard) nebo Samsung (užší spolupráce s Microsoftem) budou chtít brzy do Androidu napřímo integrovat engine pro umělou inteligenci, jenže v mobilním světě zřejmě všechny ostatní předběhne značka, od které by to nikdo nečekal. Infinix bude už brzy nabízet model Note 30, v rámci jehož systému bude pevně integrován ChatGPT. Nebavíme se tedy o aplikaci ChatGPT ani o dalších aplikacích od Microsoftu, které po updatu dostaly Bing AI. V tomto případě nebudete potřebovat žádnou aplikaci navíc, protože ChatGPT už bude v telefonu už od vybalení z krabice.

Ukázku možné podoby a stylu reakcí hlasového asistenta za přispění ChatGPT sdílel na Twitteru leaker Ice Universe. Celé řešení zatím vypadá hodně „genericky“ a vizuálně nepříliš poutavě, pokut to však Infinix dotáhne do zdárného konce, telefon s integrovaným ChatGPT může pořádně zatopit stávajícím hlasovým asistentům, např. Siri nebo Google Assistantovi. Jak to bude celé vypadat, bude jasné už v průběhu zítřka, kdy má dojít k premiéře řada Infinix Note 30.

Infinix přitom nemá nějakou spásnou myšlenku, spolupráce hlasových asistentů s umělou inteligencí je podle mnohých nevyhnutelná. Integrace AI enginu přímo do systému pak celou záležitost zjednodušuje, protože uživatelé si nemusí samstatně stahovat další aplikace. Třeba ChatGPT si už stáhnete pro iPhone, jenže na Androidu zatím tato aplikace stále není k dispozici.

Je také zajímavé sledovat, že umělá inteligence zažívá boom i v oblasti smartphonů. Tedy, až na jednu výjimku. Apple na nedávné akci WWDC23 slovní spojení „umělá inteligence“ nepoužil ani jednou. Je tak jedním z mála výrobců, který nastupující trend kompletně ignorují. Místo toho dává do popředí svět virtuální a rozšířené realiy. Na druhou stranu, ani umělá inteligence není bezchybná, a ve světě smartphonů se zatím moc dobře nevyzná...

