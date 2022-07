Infinix vymyslel efektivnější chlazení pro mobily. Stačilo přidat hrbolky a více kapaliny

S rostoucím výkonem procesorů, ale hlavně i nabíjení, se u smartphonů stále čím dál tím více řeší odvod tepla. Výrobci tak stále vymýšlejí efektivnější způsoby chlazení a už před lety přešli rovnou na kapalinové chlazení. Samozřejmě se jedná o pasivní chladiče, nicméně i tak mohou být účinné a výrobci se je snaží nadále vylepšovat.



Chlazení 3D Vapour Cloud Chamber od Infinixu využívá hrbolky s větším množstvím kapaliny pro efektivnější chlazení čipu

Jedno takové unikátní vylepšení nyní představila značka Infinix. Jmenuje se 3D Vapour Cloud Chamber a jedná se o chladící plát obsahující parní komory, který se proti tomu tradičnímu liší v zásadní věci - není plochý. Na jeho povrchu jsou totiž výstupky obsahující větší množství kapaliny, které připadají na místa, která se u telefonů mají nejvíce zahřívat.

Infinix jako výhodu zmiňuje i to, že díky hrbolkům se v klíčových místech, a zejména u čipu, příměji dotýká samotného místa vzniku tepla, a je tak ještě lépe odváděno. Díky těmto hrbolkům se do komory vejde údajně až o 20 % více kapaliny. Teplem se samozřejmě kapalina odpařuje a je odváděna do kondenzátoru, kde se opět ochladí, čímž vzniká přirozený systém cirkulace.

Infinix tvrdí, že proti tradičním plochým návrhům kapalinového chlazení pro smartphony dokáže tento nový druh snížit teplotu smartphonu až o 3°C. Navíc je schopen o 12,5 % rychleji odvádět teplo. Firma zatím neoznámila, kdy se nového chlazení dočkáme v telefonech, v plánu je totiž ještě jeho vylepšení, aby bylo ještě tenčí a obsahovalo co nejvíc hrbolků, aby bylo schopno působit na co nejvíce místech v telefonu.

