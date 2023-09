Infinix Zero 30 se bude líbit vloggerům. 50Mpx selfie v displeji umí ostřit a má i skryté přisvětlení

Zatímco většina Evropy se aktuálně prezentuje na veletrhu IFA v Berlíně, Infinix ve stejném čase zvolil pro premiéru své novinky filmový festival v Benátkách. Infinix Zero 30 5G je telefon zaměřený na ty, kteří chtějí co nejvíce využívat selfie kamerku. Průstřelový foťák má rozlišení 50 megapixelů, ostření PDAF a umožňuje natáčet až 4K videa při 60 fps. Navíc mu s přisvětlením pomáhá tenký rámeček nad displejem, do něhož byla umístěna skrytá přisvětlovací dioda.

6,78" AMOLED displej je zakřivený směrem k bokům, nabízí rozlišení Full HD+ a 144Hz obnovovací frekvenci. Odolnost vůči škrábancům zajišťuje sklo Gorilla Glass, maximální jas displeje je 950 nitů. Ve velkém čtvercovém fotomodulu na zádech jsou umístěny tři foťáky. Hlavní 108Mpx snímač (F1.65) s optickou stabilizací a PDAF ostřením pochází, stejně jako selfie kamerka, od Samsungu. Navazuje na něj 13Mpx širokáč se 120° záběrem scény a 2Mpx kamerka, která je jen do počtu. Kruhové přisvětlení Aura Light je vyrobeno ze čtyř samostatných diod. Tělo telefonu splňuje základní odolnost IP53.



Jedna z barevných variant Infinix Zero 30 5G

Přísun energie obstarává 5 000mAh baterie, kterou dobijete 68 Watty přes USB-C. Z jednoho na osmdesát procent to bude trvat pouhou půlhodinu. Výkon zajišťuje Mediatek Dimensity 8020, což je dvouclusterové osmijádro o maximálním taktu 2,6 GHz. Na procesor navazuje až 12GB operační paměť (s 9GB virtuální RAM) a 256GB úložiště, které však nijak nerozšíříte. Do výbavy telefonu se dostala čtečka otisků prstů, podpora 5G sítí i NFC pro bezkontaktní platby. Uvnitř běží Android 13 s nadstavbou XOS 13, ve které čeká hlasový asistent Folax nebo generátor tapet či inteligentní vyhledávání. Poslední dvě zmiňované funkce však do telefonů dorazí až s budoucím updatem.

Telefon se začne globálně nabízet v září, v Česku a na Slovensku přijde na pulty obchodů o několik týdnů později. Telefon bude stát 8 999 Kč, a na výběr bude v zlaté, fialové a zelené barevné variantě.

Představení Infinix Zero 30 5G: