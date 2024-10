Infinix Zero 40 5G láká na netradiční parametry. Dostal 144Hz displej, přisvětlení pro selfie a reproduktory JBL

V Česku se začal nabízet Infinix Zero 40 5G, který už několik dní používáme v redakci. Novinka navazuje na loňský model Zero 30 5G, od něhož jej odlišuje zejména obrovským fotomodulem na zádech telefonu. Telefon však zůstává u svých kořenů, a dostal do segmentu vybavenějších a současně cenově dostupných telefonů funkce, které by mohly zaujmout i náročnější uživatele.



Infinix Zero 40 5G dostal do výbavy dvakrát zakřivený 6,78" OLED displej

Novinka zůstává věrná tenkému profilu, kterému napomáhají příjemně zakřivené hrany displeje. Bavíme se o 6,78" AMOLED displeji s miliardou barevných odstínů a obnovovací frekvencí 144 Hz, která pro cenovou relaci telefonu rozhodně není typická. Displej podporuje režim Always On, kryje jej sklo Gorilla Glass 5 a jeho maximální jas je až 1 300 nitů. Pod displejem pak čeká ještě svižná a přesná optická čtečka otisků prstů, v průstřelu je umístěna 50Mpx selfie s podporou automatického ostření. V levé části displejového rámečku se dokonce skrývá duální LED pro přisvětlení při focení a natáčení přední kamerou.



Optická čtečka otisků prstů v displeji a 50Mpx s přisvětlovací diodou

Telefon se díky zakřiveným hranám a tloušťce 7,9 mm příjemně drží v dlani. Regulátory hlasitosti a zamykací klávesa jsou sice dost tenké, ale palcem na ně dosáhnete tak akorát. Plastové rámečky telefonu, které mají připomínat kov, jsou lehce vyboulené, a na spodní hraně se do nich dostal slot pro dvě nanoSIM, USB-C a hlavní reproduktor. Druhý společně s mikrofony najdete na horní zkosené hraně, kde se dozvíte, že se pod zvukovou stránku podepsala firma JBL.



Infinix Zero 40 Pro v dlani, pohledy na boční hrany

Hlavním lákadlem telefonu s odolností IP54 je mimo displeje bezesporu fotoaparát. Fotomodul je obrovský, ze čtyř pozic však foťák najdete jen na třech místech. A 2Mpx doplňkový snímač mazající pozadí bychom jako fotoaparát ani nenazývali. Hlavní snímač má rozlišení 108 Mpx, optickou stabilizaci a automatické ostření. 50Mpx širokáč nabídne 120° záběr scény, a díky PDAF ostření jej využijete i pro makro. Přední a zadní fotoaparáty podporují natáčení až 4K videí při 60 fps.



Zadní strana a detail fotomodulu. Samostatně je připravena trojitá přisvětlovací dioda

Pod matnými zády, která jsou rozdělná do dvou barevných odstínů, najdeme 5 000mAh baterii, kterou dobijete přes kabel 45 watty a nebo 20W bezdrátovým dobíjením. Energie do baterie poteče (při nižším výkonu) i při extrémních teplotách -20°C. Ua necelou půlhodinu se telefon nabije z nuly na 60 procent, kabel a síťový adaptér najdete přímo v základní krabici. Navíc nás překvapila i přítomnost kabelových sluchátek s USB-C. Telefon se nabízí ve čtyřech barvách – v černé, titanové a růžové.

5G procesor a až Android 16

Výpočetní výkon zajišťuje 4nm osmijádro Mediatek Dimensity 8200 Ultimate, které v benchmarku Antutu získalo 963 127 bodů. Telefon se chvástá i tím, že má 24GB operační paměť, v reálu se však jedná o 12 GB fyzické RAM a o 12 GB virtuální paměti. I tak je to na pořizovací cenu telefonu velmi slušný hardware. Ještě, když vezmeme v potaz 512GB úložiště typu UFS 3.1. Procesor podporuje 5G sítě, ve výbavě nechybí ani dvoupásmová Wi-Fi, GPS nebo NFC.



Android 14 a nadstavba XOS 14.5

Softwarovou stránku zajišťuje Android 14 s nadstavbou XOS 14.5. Ta funguje i díky vysoké obnovovací frekvenci naprosto svižně. Ale dá trochu práci, než v nastavení najdete některé funkce, a překlady někdy nejsou úplně ideální. Výrobce u telefonu slibuje tři roky bezpečnostních záplat, a update až na Android 16.

Oficiální představení Infinix Zero 40 5G:

V Česku se novinka nabízí za 10 990 Kč, a první zájemci k telefonu dostanou dva dárky. 15W magnetickou bezdrátovou nabíječku Infinix v hodnotě 249 Kč, a Bluetooth reproduktor Niceboy Raze Supersonic XL který se dá samostatně pořídit za 1 199 Kč.