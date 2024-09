Infinix Zero Flip ukáže, že ohebné véčko může být i za výrazně nižší cenu

Značka Infinix, která je známá především díky telefonům se slušným hardwarem za rozumnou cenu, se poprvé pouští do vod flexibilních displejů. První skládací model má formu véčka a jmenuje se Infinix Zero Flip. Společnost jej ukázala v globální premiéře, ale dá se očekávat, že se časem podívá i do Evropy. Cenu si výrobce zatím nechal pro sebe, ale v kontextu ostatních véček na trhu by měla být opět výhodnější. Pohybovat by se mohla okolo 16 tisíc korun.

Aby se Infinix trochu odlišil od značek, které už svoje véčko na trhu mají, zaměřil model Zero Flip na tvůrce obsahu a vlogery. Nabídne natáčení 4K videa na obou kamerách a volné polohování v úhlech 30° až 150°. V telefonu budou předinstalované video šablony, z nichž si uživatelé budou moci vytvořit vlastní retro vlogy. Vestavěný režim AI Vlog Mode pak uživatele provede procesem natáčení krok za krokem.

Velká baterie a rychlé dobíjení – jen přes kabel

Telefon půjde propojit s kamerami GoPro prostřednictvím aplikace Works with GoPro, přičemž režim GoPro umožní nastavovat parametry zařízení GoPro přímo z telefonu. Zero Flip navíc může sloužit jako monitor, který zobrazuje živý náhled a umožňuje úpravy záběrů v reálném čase.

Véčko od Infinixu se vizuálně nijak zásadně neliší od véček jiných výrobců, využívá vcelku velkou plochu vnějšího displeje s úhlopříčkou 3,64 palce. Pant telefonu vydrží až 400 000 rozložení. Kapacita baterie je na poměry véčkových telefonů štědrých 4720 mAh, bezdrátové nabíjení zde ale nenajdeme. Výkon telefonu dodává čipset Mediatek Dimensity 8020. Telefon váží 195 gramů a v rozloženém stavu má tloušťku 7,64 mm. Pod optimalizací zvuku je podepsaná značka JBL.

Telefon lze ovládat bez nutnosti pokaždé zařízení rozevírat. Na vnějším displeji se zobrazují rychlé zkratky k aplikacím třetích stran, jako jsou Instagram, YouTube nebo WhatsApp. Displej navíc umožňuje přizpůsobení pomocí obrázků, animací či fotorámečků, a nabízí multifunkční karty pro rychlý přístup k hlavním funkcím, jako je fotoaparát, hudba, počasí a budík. Součástí prostředí je také umělá inteligence Gemini AI od Googlu.