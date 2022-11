Infinix Zero Ultra to zkouší ve vyšší třídě. Láká na pěkný design i displej a hlavně 180W nabíjení

Prorazit na trhu s neznámou značkou nikdy není jednoduché. V posledních několika letech se o to v Česku pokoušelo hned několik mobilních výrobců, jmenovat můžeme třeba Realme, Oppo, Vivo, Tecno nebo Infinix. Právě poslední uvedená značka začala na našem trhu jako jedna z posledních působit letos na jaře a stejně jako ostatní to dosud zkoušela hlavně s levnými modely.



Infinix Zero Ultra je elegantní smartphone vyšší třídy s prémiovým nádechem

Teď přichází změna a Infinix do Česka přiváží svůj dosud nejvyšší vlajkový model Infinix Zero Ultra. Celkově vzato nejde o typický top segment, kde kraluje Apple nebo Samsung, ale spíše o vyšší střední třídu. Právě na tu se začali menší čínští výrobci specializovat. Je to i kvůli tomu, že většina zákazníků není příliš ochotná platit za telefon neznámých značek vysoké sumy, zvlášť ne v době, kdy koupě nového smartphonu není u většiny spotřebitelů aktuálně priorita.

O to víc se jeví přístup Infinixu jako odvážný. Jeho Zero Ultra je totiž v prodeji za 15 300 Kč, což není určitě málo, na druhou stranu je to pořád dvakrát méně než za nejlépe vybavené smartphony Applu, Samsungu a dalších značek. Nově uváděný telefon přitom nemá vůbec špatné parametry a také podle našich prvních dojmů jde o kvalitně zpracovaný kus elektroniky, navíc i s příjemně vypadajícím uživatelským prostředím.

Rekordní nabíjecí výkon v praxi

Za pozornost stojí také jeden z téměř „rekordních“ parametrů telefonu. Infinix se chlubí 180W dobíjením, což je v praxi dosud nejvyšší dosažená hodnota (Oppo sice představilo v únoru 240W technologii, ale dosud ji neimplementovalo do konkrétního telefonu). Podle toho vypadá také přiložený adaptér, s nímž jediným tohoto příkonu dosáhnete – je opravdu velký a těžký.



Infinix Zero Ultra se dodává jako Dual SIM. V balení najdeme kromě obřího 180W adaptéru mimo jiné i přechodku na 3,5mm jack

Nejvyšší rychlost nabíjení není přístupná přímo, je potřeba ji zvlášť vynutit z menu telefonu v nastavení baterie. Zřejmě proto, že takové nabíjení nebude k akumulátoru úplně šetrné. Rychlost kompletního nabití závisí na více faktorech (zahřátí samotného telefonu, teplota v místnosti), ale dostat se na hodnotu okolo 15 minut by mělo být možné. Bez vynuceného ultra turbo režimu je nabíjení zhruba dvakrát pomalejší, takže stále nadstandardně rychlé.

Infinix Zero Ultra na produktovém videu výrobce:

Telefon přichází s dostatkem paměti (8 + 256 GB), navíc je k dispozici i slot na paměťovou kartu. Nechybí ani NFC konektivita, 5G a dokonce je zpřístupněno i FM rádio, a to zajímavou možností přes USB-C konektor (3,5mm jack telefon nemá) a přibalenou přechodku. Vytknout na druhou stranu můžeme chybějící zvýšenou voděodolnost, absenci bezdrátového dobíjení nebo pouze jeden hlasitý mono reproduktor. Schopnosti 200Mpx fotoaparátu i další praktické vlastnosti z používání ukáže Infinix Zero Ultra v naší recenzi, kterou už pro vás připravujeme.