Infinix znovu posouvá hranice s rychlým 260W kabelovým a 110W bezdrátovým dobíjením

Závody v disciplíně nejrychlejší dobíjení smartphonů, zdá se, zdaleka nejsou u konce. Aktivní jsou v tomto směru hlavně čínské značky, které se prezentují bláznivými hodnotami nabíjecího příkonu, přičemž jedna věc jsou „papírové“ technologie ve vývoji, druhá potom praktické použití na konkrétních smartphonech. Přetahovanou hrají v poslední době zejména tři čínské značky – Infinix, Xiaomi a Realme.

Není to tak dlouho, co byl poměrně nenápadný telefon vyšší střední třídy Infinix Zero Ultra se svými 180 W (Thunder Charge) rekordmanem v nejrychlejším kabelovém dobíjení. Prvenství mu ovšem po chvíli sebralo Xiaomi s modelem Redmi Note 12 Explorer a 210 W, který se ovšem neprodává v Evropě.

Nedávno pak přispěchalo Realme GT3 s nabíjecím příkonem 240 W, a to už se v Evropě prodávat bude. To si Infinix nechce nechat líbit, a tak už začíná mluvit o své technologii 260W dobíjení, které doplní energii do zatím neznámého telefonu za pouhé 7,5 minuty. „Teoretický“ rekord Redmi 300 W z laboratoře tím sice nepřekonává, ale komu by to vadilo...

Technologie má název All Round Fast Charge a přináší rekordní nabíjecí příkony na dvou úrovních – 260 W přes kabel a 110 W bezdrátově. Dosavadním rekordmanem v bezdrátovém dobíjení je loňský Honor Magic4 Pro a zůstane to tak nejspíš, dokud Infinix nově představenou technologii nepřetaví i do konkrétního smartphonu. S příslušnou bezdrátovou nabíječkou se pak energie do telefonu doplní za zhruba 16 minut.

Výdrž baterie až 1000 nabíjecích cyklů

Architektura nabíjení využívá inteligentní obvod, který si sám určuje, kolik z celkem čtyř dobíjecích pump bude v činnosti. Systém už počítá s baterií typu 12C o kapacitě 4400 mAh a strukturou s více elektrodovými koncovkami, které mají zajistit vysokou účinnost konverze nabíjení až 98,5 %. Baterie si má i při tomto způsobu nabíjení zachovat více než 90 % své energie po 1000 nabíjecích cyklech.

Nabíječka využívá inovativní architekturu obvodů PFC + AHB z nitrigu gallitého (GaN), která má vysokou hustotu, malé rozměry, inteligentnější a bezpečnější řízení nabíjení a širší rozsah nabíjených produktů. Nabíjecí kabel obsahuje čip Emarker s novým designem struktury rozhraní. Tento kabel může přenášet proud až 13 A při 20 V, což dává dohromady avizovaný příkon 260 W. Technologie Infinixu je kompatibilní s USB-C Power Delivery 3.0.

Pro využití maximálního příkonu bezdrátového dobíjení bude třeba použít speciální bezdrátovou nabíječku 110 W (stojánek) se dvěma cívkami pro vertikální i horizontální nabíjení. Tato nabíjecí stanice se neobejde bez aktivního chlazení vzduchem pomocí ventilátoru umístěného v základně. Nové kabelové i bezdrátové dobíjení All Round Fast Charge uvede výrobce v některém z připravovaných modelů řady Infinix Note.