Informační úniky jsou důležitým pomocníkem mobilních výrobců. V poslední době se ale vymknuly kontrole

Svět mobilních technologií neznamená jen služby mobilních operátorů nebo hardware a software smartphonů, ale také přípravy technologií a úniky funkcí a vzhledů budoucích smartphonů. Informační úniky jsou s námi již řadu let, a mobilní značky proti nim bojují více či méně úspěšně. V posledních týdnech se však situace s informačními úniky vymknula kontrole. K čemu jsou nám informace o telefonech a procesorech, které dorazí na trh za dva roky?



Snapdragon 8 Elite je natolik nový procesor, že ještě není v žádném evropském topmodelu. Přesto už se začíná spekulovat o jeho nástupci. A my se ptáme, proč?

Informační úniky jsou dnes velký byznys. Jejich hlavním cílem je vyšroubovat zájem a „hype“ u těch, kteří by si nový telefon mohli chtít koupit. Úniky mohou být zcela nahodilé (např. zapomenutý prototyp v restauraci), ale i cílené ze stran některých výrobců. A pak tu máme úniky, které mohou být dokonce placené. Inu, je to byznys jako každý jiný, a kdo nabídne nejvíce, ten může danou informaci zveřejnit na svém webu jako první a se svým logem. Třeba rendery telefonů, které vznikly díky výrobcům pouzder. Jenže zatímco dříve jsme byli zvyklí na to, že se úniky týkaly telefonů, které přijdou na trh za pár měsíců, nyní se rozšířily na telefony, které dorazí na trh až za několik let.

Stačí se podívat na aktuální superprocesor Snapdragon 8 Elite, který nabízí jen hrstka topmodelů čínských značek, a už se živě spekuluje o procesoru Snapdragon 8 Elite 2, který na trh přijde až za rok! A to přesto, že většina uživatelů smartphonů ještě ani neměla možnost si vyzkoušet (natož koupit) telefon s tímto procesorem. Před několika dny se na internet dostaly informace o budoucích telefonech Pixel 10 a Pixel 11, včetně procesorů Tensor G5. Jenže aktuální řada Pixel 9 na trhu není ještě ani tři měsíce...

U iPhonů se zase skloňuje roadmapa produktů, a hned až do roku 2027. Přesto, že je úplně nereálné, abychom mohli mít jistotu v tom, co se stane za tři roky. U Samsungů se zase hovoří o tom, že jihokorejci nebudou nabízet základní model řady Galaxy S26, která je vzdálená ještě minimálně dva roky. Ve snaze o tom být první se zahraniční informační zdroje předhánějí v tom, který z nich nabídne informace co nejdříve. A „tradiční“ úniky tak přestávají plnit svou primární funkci. Když už, tak všechny zajímá, co bude teď, a ne za dva roky.

Úniky jsou nedílnou součástí premiér

Za poslední roky jsme si tak nějak už zvykli, že jsou informační úniky u řady mobilních značek zcela běžnou záležitostí. Tradičně je v nich nejvíce „namočený“ Samsung, u něhož je design budoucích telefonů znám hodně dopředu. A to přesto, že jihokorejský výrobce několikrát apeloval na své zaměstnance, aby udrželi tajemství. Dá se říci, že snad každým rokem je situace pro Samsung ještě horší.

A pak tu máme Apple, kterému se mnohdy (jako jednomu z mála) daří utajit funkce a novinky až do samotného oficiálního představení. Na druhou stranu, design se u iPhonů meziročně příliš nemění, a tak často ani není co zveřejňovat s předstihem. Na webu už teď může být klidně vystavený iPhone 17, a nikdo si toho nevšimne...

Velké premiéry od Samsungu mám spojené vždy s tím, že jedinou neznámou je pro mě koncová cena. Úniky jsou natolik intenzivní, že globální streamovaná premiéra postrádá smysl. Zástupci výrobce dělají, že to, co světu představují jako novinku, neuniklo před několika měsíci na internet. A tím přicházíme o moment překvapení. Jak my novináři, tak vy, kteří máte o nové smartphony bližší zájem. A to je velká škoda.

Kdy jsem byl na velké premiéře naposledy opravdu překvapený? V březnu roku 2013, kdy Samsung v New Yorku oznámil Galaxy S4. Úniků bylo naprosté minimum, a při premiéře většina z lidí v sále viděla skutečně poprvé. A tak by tomu mělo být i u dalších premiér. Posledních 11 let se však neslo ve zcela opačném duchu.