Inovativní řada Mi Mix dostane nový přírůstek. Xiaomi chystá svůj první ohebný mobil

Řada Mi Mix u Xiaomi je prémiovou řadou zařízení, v níž se čínský výrobce nikdy nebál experimentovat. První Mi Mix z roku 2016 přinesl tři bezrámečkové strany displeje, o rok mladší druhá generace tento design ještě více vypilovala. Mi Mix 3 přinesl v roce 2018 vysouvací konstrukci, která umožnila skrýt selfie kameru do slideru a displej už mohl být po celém obvodu prakticky bez okrajů.



Jeden z návrhů prvního ohebného zařízení Xiaomi | Zdroj: LetsGoDigital.nl

Další komerčně dostupný produkt už řada Mi Mix nezaznamenala, prototyp Mi Mix Alpha s displejem po obou stranách ze sklonku roku 2019 se nakonec do sériové produkce nedostal. Oživení by v letošním roce mohl přinést připravovaný model s ohebným displejem, který by mohl do prémiové řady naskočit jako Mi Mix 4, některé zdroje uvádějí i košatější název Mi Mix 4 Pro Max.

Po internetu koluje několik nákresů možných podob prvního zařízení Xiaomi s flexibilním displejem. Zatím nejpravděpodobněji se jeví typ skládačky s vnitřním ohebným a menším vnějším pevným displejem ve stylu Galaxy Foldů od Samsungu. Určitou odlišností by u Xiaomi mohla být vyjížděcí (pop-up) selfie kamera se dvěma čočkami. Displej má dodat buď dceřiná společnost displejové divize TCL, nebo Samsung. Datum uvedení prvního ohebného Xiaomi není dosud známo.

