Instagram chystá redesign domovské stránky. Vrátí zpátky tlačítko, Reels ztratí prémiovou pozici

Patříte mezi uživatele, kteří si ještě pořád nezvykli, že Instagram tlačítko na tvorbu příspěvků přesunul do rohu horní částí obrazovky? Nejste sami, problém s touto změnou mělo hodně lidí. Kritika byla dokonce tak velká, že Instagram od února tlačítko vrací na své původní místo. A změní se toho víc.

Chystaná úprava obsáhne domovskou stránku Instagramu, sociální sít zpřehází polohu rovnou několika tlačítek, jak ve videu popsal ředitel firmy Adam Mossery. Novinka nebude celoplošná, uvidí ji jen uživatelé ve vybraných trzích, Česká republika nicméně bude mezi nimi.

Hlavní změna se týká tlačítka „+“, které slouží jak ke sdílení klasických statistických příspěvků, tak ke sdílení Příběhů. Nově se bude nacházet uprostřed spodní lišty, což je místo, kde se nacházelo prakticky od začátku Instagramu.

K jeho přesunu jinam došlo až v roce 2020, kdy sociální síť začala prosazovat krátká videa Reels, tehdy ho umístila do horního rohu, kde jej ale uživatelé nacházeli hůř. Ani po dvou letech si na to navíc někteří lidé nezvykli, i nejsledovanější ženy této sociální sítě, Kim Kardashian a Kylie Jenner ještě loni v létě prosily sociální síť, ať se „znovu stane starým dobrým Instagramem“ a „přestane si hrát na TikTok“.

Názor inflencerů může působit irelevantně, ale reálně sílu má. Když například Kylie Jenner v minulosti napsala, že se jí nelíbí nová verze sociální sítě Snapchat, akcie společnosti zažily strmý pád.

Reels nově mimo prémiovou pozici

Tlačítko pro tvorbu Reels se v rámci únorového redesignu přesune na dolní liště doleva a už nebude mít prémiovou pozici. Instagram se tak zřejmě pomalu začíná smiřovat s tím, že jeho fokus na krátká videa nevyvolal takový zájem, s jakým počítal.

I interní dokument společnosti, který loni v srpnu zveřejnil deník The Wall Street Journal, uvádí, že drtivá většina videí na Instagramu nemá vůbec žádný „engagement“, čili nikdo je nekomentuje, nehodnotí, nic. Přitom bez engagementu nelze videa efektivně monetizovat.

Nakupování mizí

Poslední výrazná změna, která nastane od února, je vymazání tlačítka pro nakupování. I to se dostalo do spodní lišty na domovské stránce v rámci změn z roku 2020 a nahradilo populární tlačítko pro sledování aktivity, které bylo přesunuto do horní části obrazovky.

Nakupování mělo být pro Instagram stejně jako videa jedním z hlavních kanálů, kterými přijde k dalšímu zisku. Uživatelé ale opět tuto funkci nevyužívali tak, jak sociální síť čekala, a tak ji z domovské stránky odsouvá úplně. Nakupování bude na Instagramu existovat i nadále, ale bude zamíchané mezi ostatním obsahem ve feedu (kde ostatně je i teď).