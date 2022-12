Instagram je plný selfíček vytvořených umělou inteligencí. S aplikací Lensa je můžete mít taky

Instagram se v posledních dnech doslova zahltil „uměleckými“ selfíčky, za nimiž stojí aplikace Lensa. Kouzlu aplikace většinou propadne tehdy, jakmile začnou vaši přátelé sdílet umělecky ztvárněná selfie, pod která se podepsala umělá inteligence. Stačí do aplikace nahrát deset až dvacet selfie, které se promění na umělecké artworky různých stylů. I přesto, že je AI engine bezplatný, za tvorbu stylových selfíček si připlatíte.

Lensa není na smartphonech žádnou novinkou, od roku 2018 můžete tuto aplikaci znát jako editor fotek. Jenže těch je na aplikačních obchodech App Store a Google Play nepřeberné množství. Ta pravá popularita se u Lensy datuje až k letošnímu listopadu, kdy do aplikace přibyla funkce „Magic Avatars“. Aplikace se na iOS stala nejstahovanější ve své kategorii, a to přesto, že tato nová funkce není k dispozici zdarma. Na Google Play je druhá v sekci „Za 0 Kč“, ovšem záhy přijdete na to, že úplně zdarma rozhodně není.

Padesát avatarů za stovku

Noví uživatelé aplikace začínají vždy stejně. V aplikaci, kterou si stáhnete, z Google Play či App Storu se rychle proklikáte k funkci Magic Avatars, kterou si můžete hned vyzkoušet. Stačí vybrat deset až dvacet selfie, své pohlaví a následně můžete vyrazit k „pokladně“. Ani tehdy, když si aktivujete prémiový režim s týdenním zkušebním obdobím, nejsou vytvořená selfíčka zdarma. Vývojáři aplikací se vymlouvají na potřebný „ohromný výpočetní výkon“, a tak se selfie platí samostatně nad rámec předplatného.



Čtyřicet minut, a je hotovo. Výsledkem je 50 umělecky zpracovaných selfie ze zdrojových fotografií, a to vždy po pěti kusech od každé kategorie (Mystical, Sci-Fi, Stylish, Cyborg, Anime, Rock Star, Superhero, Adventure, Astronaut a Cosmic)

Za padesát uměleckých selfie (5 variací 10 různých stylů) zaplatíte normálně 110 korun, jenže díky předplatnému, resp. zkušební době, máte selfie „v akci“ jen za 49 korun. Jenže, to platí jen pro iOS. Na Androidu aplikace i přes aktivní prémiové předplatné účtuje plnou taxu a po zaplacení 110 korun žádné fotky na server nenahrává a nechává vás v nekonečné smyčce, která vás informuje o položce, kterou již vlastníte, a dále se nedostanete. Naštěstí je vrácení platby díky automatizovanému systému Googlu otázkou jen několika málo minut.

Čím déle projíždíte feed na Instagramu, tím rychleji si novou aplikaci chcete vyzkoušet...

To samotná tvorba selfíček zabere podstatně déle. Vybrali jsme si základní sadu 50 uměleckých selfie, jejichž výroba zabere 40 minut. Naštěstí nemusíte celou dobu koukat do spuštěné aplikace, stačí povolit oznámení a počkat si na to, až bude práce dokončena.

Jak služba funguje?

Při čekání si můžete nastudovat, jak vlastně aplikace funguje na pozadí. Vaše pořízená selfíčka jsou nahrána na vzdálený server, kde se po vytvoření uměleckých ztvárnění původní fotografie smažou. Alespoň tak to stojí v uživatelských podmínkách. Služba využívá engine Stable Diffusion, který je ve své podstatě zdarma, takže se bavíme spíše o aplikaci, která je jen jakýmsi prostředníkem v komunikaci, za což si nechá samozřejmě slušně zaplatit.

Jenže, engine Stable Diffusion byl trénován na 2,3 miliardách fotografií a grafik vizuálně dostupných na internetu, např. ze služeb Flickr, Pinterest, DevianArt, Shutterstock, Getty Images, ArtStation, apod. A tak znovu vyvstává otázka ohledně možného porušení autorských práv a plagiátorství. Když umělá inteligence vytvoří podle jedinečného stylu daného umělce grafiku, je to stále legální? Do té doby, než to bude černé na bílém, mohou tyto služby „beztrestně“ rýžovat nad uměleckými díly jiných autorů. A lidé za to ochotně zaplatí.

Jenže, je třeba zmínit i samotnou kvalitu selfíček. Osobně jsem, vzhledem k průměrným zdrojovým fotkám, které jsem ještě schválně do iPhonu dostal ofocením z displeje Androidu, a tím tak zhoršil jejich kvalitu, od služby příliš nečekal. Uplynulo však 40 minut, takže mi v notifikační liště konečně svítí připravený balík 50 selfie, kterými mohu na svých sociálních sítích začít ohromovat svět.

Stojí to za to?

Umělá inteligence není neomylná, ostatně vývojáři služby to bez ostychu přiznávají. Tu a tam se na fotkách objeví nedostatky (čtyři oči, tři ruce, dvě hlavy, apod.), jenže převažují zajímavé detaily, propracované prvky a použitá grafikou jako celek. Není divu, Stable Diffusion se učil od těch nejlepších, a tak výsledná grafika vypadá, jako by vzešla rovnou z per profesionálních umělců. A to těch aktuálních, nebo těch, jejichž díla najdete jen v muzeích.



Z padesáti uměleckých selfie bych nejvýše zařadil tyto dvě

Ve finále jsem ze selfíček příjemně překvapen. Část selfíček, která jsem pořídil, byla s šálou i čepicí na hlavě, a umělá inteligence z toho vykouzlila zajímavé fotografie. A teď v řeči čísel.

Z padesáti bych dal přímo do koše zhruba 15, které úplně neodpovídají mému obličeji. Ale částečně za to můžu i sám, protože jsem cíleně nenahrál selfie z různých úhlů pohledu, a čekal jsem, jak se s tím služba popasuje. Zhruba osm bych vyhodnotil jako nadstandard, který se opravdu povedl. Zbytek padá do průměru, zejména díky artefaktům (chybí ucho, fotky jsou rozostřené, nesedí detaily, apod.). Vše si navíc můžete uložit do telefonu v rozlišení 4 096 × 4 096 pix, a s fotkami dále pracovat. Stojí to tedy za to?



Dvojice, která se příliš nepovedla. Na první došlo k deformaci obličeje, u obou fotek však ve spodní části nechybí „klingonština“ - zkomolené podpisy původních autorů. Další vytvořené umělecké selfie najdete v naší galerii

Za jednorázové vyzkoušení rozhodně, ovšem pravidelné generování selfíček pro mě rozhodně není. Jistě, služba vám ochotně nabídne vygenerování nové sady obrázků, klidně i ze stejné sady vstupních fotek, ale musíte znovu zaplatit.

Je však možné, že se právě na to se spousta uživatelů chytí, jenže stačí jeden den po zkušební době, kdy zapomenete vypnout předplatné, a rázem zaplatíte tisícovku za roční využívání služby, kterou zřejmě po pár dnech odložíte, protože své si už dávno splnila. A navíc se generování selfie platí samostatně, takže pozor na to.