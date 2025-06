Instagram pod palbou. Rozčílení uživatelé viní umělou inteligenci z hromadného blokování účtů

V posledních týdnech se kolem Instagramu rozpoutala vlna nespokojenosti. Tisíce uživatelů z celého světa hlásí náhlé a bezdůvodné zablokování svých účtů, a co je nejhorší, jejich volání o pomoc často zůstává bez odezvy. Mnozí z nich viní automatizované systémy umělé inteligence, jež platforma využívá k moderování obsahu.

Dle postižených situace připomíná volání do prázdna. Jeden uživatel na Redditu uvedl, že byl nespravedlivě zablokován za porušení pravidel, která údajně neporušil. Vznikla dokonce petice na Change.org, která má v současnosti více než 4 tisíce podpisů, a někteří uživatelé dokonce zvažují i hromadnou žalobu. Meta zatím oficiálně nepotvrdila, že by za masovými bany skutečně stála AI.

Může za tisíce zablokovaných účtů AI?

Uživatelé si stěžují, že po zablokování účtu nemají prakticky žádnou možnost odvolání. Meta neposkytuje dostatečnou podporu a často nereaguje na žádosti o přezkoumání, což vyvolává oprávněný pocit, že jsou uživatelé ignorováni. Prioritní podporu nabízí pouze předplatitelům služby Meta Verified, což mnozí vnímají jako nespravedlivý systém zvýhodňující platící uživatele.



Stížnost jednoho z uživatelů na Redditu

Dopady zablokování účtů jsou pro některé uživatele devastující. Ztrácejí tím nejen přístup k osobním vzpomínkám a datům, ale pro ty, kteří na Instagramu aktivně podnikají či jsou tvůrci obsahu to může znamenat přímou ztrátu příjmů. Tato situace zároveň otevírá širší debatu o nutnosti regulace umělé inteligence.

Proč uživatelé viní právě umělou inteligenci? Dříve měli moderování obsahu na starosti převážně lidé. Ti sice pracují pomaleji, ale dokážou mnohem lépe posoudit kontext. To, co by stroj vyhodnotil jako porušení pravidel, může prostě člověk vnímat jinak. A jelikož velká část zablokovaných uživatelů tvrdí, že nic neporušili, existuje důvodné podezření, že umělá inteligence nevyhodnocuje situaci správně.

Technologie AI využívá při moderování obsahu například konvoluční neuronové sítě, které analyzují obrázky a texty a rozhodují o jejich odstranění či omezení. Výhodou je rychlost a schopnost zpracovat obrovské množství dat v reálném čase. Na druhé straně AI často nerozumí jemným kulturním, jazykovým či situačním nuancím, což může vést k nespravedlivému vyhodnocení.

A co Meta? Mlčí, stále mlčí

Instagram není s tímto problémem zdaleka sám. Podobné stížnosti na hromadné blokování uživatelů řešil letos i Pinterest. Ten se později přiznal k „interní chybě“, nicméně popřel, že by příčinou problému bylo moderování umělou inteligencí. Tento precedent ukazuje, že i velké platformy čelí výzvám spojeným s automatizovanou moderací a že chyby v systémech mohou mít na uživatele rozsáhlé dopady.

Oficiální vyjádření z globální centrály společnosti Meta zatím chybí, což jen přilévá olej do ohně. Nicméně korejská pobočka potvrdila, že firma provádí „globální zásah“ proti obsahu souvisejícímu s dětskou pornografií a přiznala, že „některé uživatelské účty byly zbytečně zablokovány a jsou postupně obnovovány.“ To naznačuje, že provozovatel sociální sítě o problému ví, ale mlčení budí rozpaky.

Tato krize důvěry na Instagramu jasně ukazuje, že je čas zdokonalit přístupy k automatizované správě obsahu pomocí AI. Potřebujeme hybridní modely, které spojí efektivitu umělé inteligence s nezbytným lidským dohledem. Jedině ten může výrazně snížit počet chyb a nespravedlivých zákazů. Důležitá je také transparentnost, aby uživatelé za všech okolností věděli, proč se děje to, co se děje.

Současná krize na Instagramu je varovným signálem pro celý digitální ekosystém. Ukazuje, že bez odpovídajícího lidského dohledu a transparentnosti mohou automatizované systémy snadno poškodit uživatele, a to jak osobně, tak v některých případech i ekonomicky.